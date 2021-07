Dritte Liga: Siege für VfL Osnabrück und SV Meppen Sendedatum: 19.07.2021 19:30 Uhr Der VfL Osnabrück hat bei seinem Drittliga-Auftakt am Sonnabend in einem dramatischen Spiel beim 1. FC Saarbrücken trotz 87-minütiger Unterzahl 2:1 (2:1) gewonnen. Auch der SV Meppen siegte - 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Ein spektakuläres Spiel sahen die 6.000 Zuschauer im Saarbrücker Ludwigspark. Für den VfL ging die Saison nach der coronabedingten Absage gegen Duisburg erst an diesem zweiten Spieltag los. Trainer Daniel Scherning setzte bei seinem Debüt vier Neuzugänge ein, zwei davon standen in einer intensiven Anfangsphase gleich im Mittelpunkt. Für Omar Traoré, der vom KFC Uerdingen kam, war die Partie bereits nach knapp drei Minuten beendet. Der Rechtsverteidiger sah für einen ungeschickten Schubser im Laufduell mit Minos Gouras die Rote Karte.

Ein Slapstick-Eigentor sorgt für die VfL-Führung in Unterzahl

Doch völlig überraschend ging Osnabrück in der sechsten Minute in Führung, nachdem Stürmer Ba-Muaka Simakala, ein weiterer Neuzugang, sich im Saarbrücker Strafraum durchgetankt hatte und den Ball am Torwart Daniel Batz vorbei spitzelte. FCS-Verteidiger Dennis Erdmann wollte die langsam ins Tor rollende Kugel noch retten, spielte sich den Ball aber ans Bein. Ein kurioses Eigentor.

Saarbrücken schüttelte sich, übernahm die Initiative und glich per Kopf durch Julian Günther-Schmidt nach Halbfeld-Flanke aus (13.). Ruhig wurde es in der 33. Minute, als Osnabrücks Sven Köhler nach einem Zusammenprall bewusstlos liegen blieb und abtransportiert werden musste. Mit Daumen nach oben signalisierte der Mittelfeldspieler aber, dass er wieder bei Bewusstsein war. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

VfL-Neuzugang Simakala ist der Mann des Tages

Doch damit nicht genug in der ereignisreichen ersten Halbzeit: Der VfL ging in Unterzahl erneut in Führung, diesmal war es Simakala nach einem Konter - diesmal ohne Saarbrücker Unterstützung (43.). Der Deutsch-Kongolese kam 2017 einmal für Mönchengladbach in der Bundesliga zum Einsatz - und scheint eine echte Verstärkung für Osnabrück zu sein. Im zweiten Durchgang war Gastgeber Saarbrücken zwar bemüht, konnte die Lila-Weißen aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen.

2.Spieltag, 31.07.2021 14:00 Uhr Saarbrücken 1 VfL Osnabrück 2 Tore: 0: 1 Erdmann (6., Eigentor) 1 :1 Günther-Schmidt (13.) 1: 2 Simakala (43.)

Saarbrücken: Batz - Ernst (78. Steinkötter), Zeitz, Erdmann, Mario Müller (46. Galle) - Gnaase (61. Jacob), Kerber - Deville (46. Jänicke), Günther-Schmidt (83. Köhl), Gouras - Grimaldi

VfL Osnabrück: P. Kühn - Traoré, Gugganig, Beermann (46. M. Trapp), Kleinhansl - Köhler (41. Kunze), U. Taffertshofer, Klaas (12. Itter) - Simakala (77. Haas), Heider (77. S. Bertram), Higl

Zuschauer: 6000



SV Meppen holt gegen Kaiserslautern den ersten Saisonsieg

Im Gegensatz zur Vergangenheit, in der es in acht Duellen knapp sechs Tore pro Partie gab, hielten sich der SV Meppen und der 1. FC Kaiserslautern diesmal mit dem Toreschießen zurück. Dennoch erlebten die 5.813 Zuschauer eine muntere Drittliga-Partie.

Ein Kopfball-Lattentreffer des FCK-Stürmers Daniel Hanslik war lange Zeit die beste Chance des Spiels (25.). Aber mit dem Pausenpfiff gelang Max Dombrowka die umjubelte Führung für Meppen per Kopf, nach Flanke von Markus Ballmert (45. +3).

Im zweiten Durchgang verpassten es Serhat Koruk (63.) und Lars Bünning mit einem Lattentreffer (67.), auf 2:0 für die Emsländer zu stellen. Meppen war in der zweiten Halbzeit eindeutig das aktivere Team und verdiente sich mit einer engagierten Leistung gegen das Top-Team aus Kaiserslautern den ersten Saisonsieg.

VIDEO: Meppens Siegtor gegen Kaiserslautern (1 Min)

2.Spieltag, 31.07.2021 14:00 Uhr SV Meppen 1 Kaiserslautern 0 Tore: 1 :0 Dombrowka (45.)

SV Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Bünning, Dombrowka (78. Al-Hazaimeh) - Blacha, Käuper (64. Egerer) - Faßbender (59. Guder), Tankulic, Hemlein (78. Osée) - Koruk (78. Fedl)

Kaiserslautern: Raab - D. Schad (73. Gibs), Tomiak, Fe. Götze, Zuck (60. Redondo) - Ritter (59. E. Huth), Sessa (46. Kraus) - J. Zimmer, Wunderlich, Klingenburg - Hanslik (73. Kiprit)

Zuschauer: 5813



Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 19.07.2021 | 19:30 Uhr