Stand: 20.08.2020 11:04 Uhr

Dritte Liga: Nordclubs starten mit Heimspielen

Die drei Nordclubs der Dritten Liga haben zum Saisonauftakt Heimspiele. Das geht aus dem Rahmenspielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte. Demnach empfängt Hansa Rostock den MSV Duisburg, der SV Meppen spielt gegen 1860 München und der VfB Lübeck hat an der Lohmühle den Mitaufsteiger 1. FC Saarbrücken zu Gast. Die Partien des ersten Spieltages sind für den 19. bis 21. September angesetzt. Am 18. September eröffnen der 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden die Drittliga-Saison. Bis Weihnachten sind 17 Spieltage vorgesehen, darunter auch drei "englische Wochen".

Erstes Nordduell erst Mitte Dezember

Die ersten Auswärtsspiele bringen für Hansa Rostock (in Saabrücken) und Lübeck (bei der SpVgg Unterhaching) weite Reisen mit sich. Meppen gastiert beim KFC Uerdingen. Das erste Nordduell ist für den 15. Spieltag (11. bis 13. Dezember) angesetzt, Hansa Rostock trifft auf den SV Meppen. Zwei Wochen später (18. bis 21. Dezember) treten die Emsländer beim VfB Lübeck an. Das Ostseeduell zwischen Lübeck und Rostock ist für den letzten Hinrundenspieltag (15. bis 18. Januar) terminiert. Die Saison endet am 22. Mai.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 20.08.2020 | 11:25 Uhr