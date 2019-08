Stand: 05.08.2019 11:28 Uhr

Hansa Rostock: Unruhige Zeiten nach Fehlstart

Bei Hansa Rostock herrscht schon nach dem vierten Spieltag der neuen Drittliga-Saison dicke Luft. Während Trainer Jens Härtel nach dem enttäuschenden 0:1 in Unterhaching noch einmal eindringlich Verstärkungen für den nach namhaften Abgängen geschwächten Kader forderte, wollte Manager Martin Pieckenhagen davon nichts wissen: "Das sind alles Alibis." Die beiden Macher der Hanseaten standen rund eine Stunde nach dem Abpfiff in der Münchner Vorstadt wieder auf dem Rasen, diskutierten und gestikulierten. Auch wenn die schwierige Situation vorab bekannt war, mit so einem Fehlstart hatten sie sicher nicht gerechnet.

Hansa Rostock: Es gibt viel aufzuarbeiten NDR 1 Radio MV - 05.08.2019 09:18 Uhr Autor/in: Jan Didjurgeit Im vierten Saisonspiel hat Hansa Rostock bereits die zweite Drittliga-Niederlage kassiert. Besonders die Art und Weise der Pleite in Unterhaching erregte die Gemüter.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schon den Anschluss nach oben verloren?

Mit nur vier Punkten aus den ersten vier Ligaspielen belegt Hansa vor der ersten Pokal-Pause, in der es am kommenden Montag (18.30 Uhr) wie schon vor einem Jahr zum Duell mit dem VfB Stuttgart kommt, nur Rang 13. Gleichzeitig sind andere Teams, die ohnehin stärker eingeschätzt werden, wie die Absteiger Ingolstadt und Duisburg, aber auch Halle und Braunschweig, viel besser gestartet und belegen die ersten vier Plätze. Die Rostocker haben womöglich schon jetzt im Kampf um die Aufstiegsplätze den Anschluss verloren.

Weitere Informationen 3:3 - Hansa erst furios, dann desaströs Hansa Rostock hat sich am ersten Drittliga-Spieltag mit einem 3:3 gegen Viktoria Köln begnügen müssen. Dabei gaben die Mecklenburger eine 3:0-Führung aus der Hand. mehr

Dabei dürften nicht wenige nach den ersten 20 Minuten der Saison die zurückhaltende Zielsetzung von Härtel, erst mal die 46 Punkte für den Klassenerhalt zu holen, schon als pures Understatement abgetan haben. Wie im Rausch hatte Hansa gegen Aufsteiger Viktoria Köln gespielt und ein 3:0 herausgeschossen. Dass die Mecklenburger die Führung noch aus der Hand gaben, war genauso überraschend wie nun der Unterschied der Leistungen beim 2:1-Sieg unter der Woche gegen Bayern München II und nur wenige Tage später in Unterhaching.

"Am Dienstag hat die Mannschaft Leidenschaft und spielerische Klasse gezeigt. Das haben wir gegen Unterhaching alles vermisst. Mir hat das Feuer gefehlt", zürnte Pieckenhagen und folgerte: "Das liegt nicht an dem Personal, das eventuell noch fehlt oder nicht." Doch auch Härtel hat sicher recht, wenn er sagt: "Innerhalb der Mannschaft muss der Konkurrenzkampf größer werden. Wir müssen Druck erzeugen auf die Spieler, die dann auch spielen. Wenn du immer weißt, dass gar kein anderer da ist, der deine Position spielen kann, ist das schwierig."

"Zusehen, dass wir unsere Punkte holen"

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Drittliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Drittligisten Hansa Rostock, SV Meppen und Eintracht Braunschweig zur Saison 2019/2020 im Überblick. mehr

Fakt ist, dass die Abgänge von Kapitän Oliver Hüsing, Marcel Hilßner sowie der Torjäger Cebio Soukou und Merveille Biankadi noch nicht verkraftet wurden. Der Ersatz ist aber eigentlich schon da: Die Lücken füllen sollen Adam Straith, Aaron Opoku, Korbinian Vollmann und John Verhoek. Das Gerüst steht, trotzdem wird sich Pieckenhagen sicherlich noch bis zum 2. September, so lange können Clubs in diesem Jahr noch Spieler verpflichten, auf dem Transfermarkt umschauen. Auch wenn Hansa in dieser Saison erneut nichts mit dem Aufstieg zu tun haben sollte, in Abstiegsgefahr will auch niemand geraten. Härtel warnt davor, die Situation zu unterschätzen: "Wir müssen ganz schnell zusehen, dass wir unsere Punkte holen."

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 04.08.2019 | 19:30 Uhr