Hansa Rostock siegt auch bei 1860 München und klettert weiter Stand: 30.11.2024 15:55 Uhr Fußball-Drittligist Hansa Rostock kommt immer besser in Fahrt. Mit dem 2:1 (0:1)-Erfolg bei 1860 München feierten die Mecklenburger am Sonnabend den vierten Sieg in den jüngsten fünf Spielen.

von Matthias Heidrich

Für Trainer Daniel Brinkmann war es der zweite Dreier, seitdem er das Ruder bei der "Kogge" übernommen hat. In der Tabelle kletterten die Rostocker durch den zweiten Auswärtssieg der Saison auf den neunten Tabellenplatz und verschaffen sich immer mehr Luft im Abstiegskampf.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Hansa zu Beginn "ein bisschen halbherzig"

Danach sah es zu Beginn in München aber nicht aus. "Das ist alles ein bisschen halbherzig", sagte Sportclub-Experte Heiko März, der 15 Jahre das Hansa-Trikot getragen hat, über die erste Hälfte und traf es damit ganz gut. Die Brinkmann-Mannschaft war bemüht, ein rechter Plan, wie 1860 München beizukommen ist, war allerdings nicht zu erkennen. Eine echte Torchance erspielten sich die Mecklenburger nicht.

Frey trifft vollkommen frei für 1860

Auf der anderen Seite hatte die gesamte Hansa-Defensive in der sechsten Minute bei einer Ecke für die "Löwen" einen Tiefschlaf-Anfall gehabt. Marlon Frey konnte sich vollkommen unbewacht am langen Pfosten in den Strafraum schleichen und jagte die passgenaue Hereingabe von Tunay Deniz aus kurzer Distanz volley ins Tor - 1:0 für 1860.

Rossipals Traumtor besorgt den Ausgleich

Wie es offensiv gehen kann, zeigten die Rostocker nach Wiederanpfiff. Nach einem schnörkellosen Angriff über rechts kam Sigurd Haugen aus der Drehung zum Abschluss, verfehlte das 1860-Tor aber knapp (47.). Der Distanzschuss von Alexander Rossipal passte hingegen genau. Per Traumtor aus 20 Metern sorgte der 28-Jährige für den 1:1-Ausgleich (52.).

Haugen verwandelt Handelfmeter

Hansa war jetzt richtig drin im Spiel, erarbeitete sich Vorteile und profitierte kurz vor Schluss von einem Handelfmeter. Eine Hereingabe von Christian Kinsombi sprang Raphael Schifferl an den ausgetreckten Arm. Haugen ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher zum 2:1 für die Gäste (81.), die sich den Auswärtssieg in der Folge nicht mehr nehmen ließen.

16.Spieltag, 30.11.2024 14:00 Uhr 1860 München 1 Hansa Rostock 2 Tore: 1 :0 Frey (7.) 1: 1 Rossipal (52.) 1: 2 Haugen (81., Handelfmeter)

1860 München: Hiller - Reich, Schifferl, Reinthaler, Bähr (76. Kwadwo) - Frey (85. Schubert), Deniz - Schröter, Guttau (75. Kloss), Wolfram - Hobsch (62. Kozuki)

Hansa Rostock: Uphoff - Gebuhr (46. Dirkner), Gürleyen, Rossipal - Neidhart, Pfanne, M. Schuster, Ruschke - Naderi, Lebeau (22. C. Kinsombi / 89. Jonjic) - Haugen (88. Manu)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Hiller - Reich, Schifferl, Reinthaler, Bähr (76. Kwadwo) - Frey (85. Schubert), Deniz - Schröter, Guttau (75. Kloss), Wolfram - Hobsch (62. Kozuki)Uphoff - Gebuhr (46. Dirkner), Gürleyen, Rossipal - Neidhart, Pfanne, M. Schuster, Ruschke - Naderi, Lebeau (22. C. Kinsombi / 89. Jonjic) - Haugen (88. Manu)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 30.11.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga