Eintracht-Coach Schubert: "Wird noch ein langer Weg"

Trainer André Schubert schickt sich an, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Mit gerade einmal 14 Zählern und satten acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer startete Eintracht Braunschweig ins Jahr 2019. Die Niedersachsen - 2017 noch in der Relegation am Bundesliga-Aufstieg gescheitert - waren Letzter in der Dritten Liga. Doch Schubert hat den "Löwen" wieder Hoffnung gegeben. In nur sieben Spielen wurde die Punktzahl verdoppelt, mit einem Sieg am Mittwoch in Kaiserslautern (19 Uhr) könnte die Eintracht zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag wieder die Abstiegsplätze verlassen. Im NDR Interview spricht der 47-Jährige über Druck im Profifußball, richtige Typen und gefährliche Rechenspiele.

Herr Schubert, sind Sie stressresistent?

André Schubert: Ich glaube, das muss man als Profi-Trainer sein, sonst ist man in dem Beruf falsch.

Eintracht Braunschweig droht der erstmalige Abstieg in die Vierte Liga. Vor knapp zwei Jahren standen die "Löwen" noch mit einem Bein in der Bundesliga. Die Last auf Ihren Schultern ist enorm, was macht der Druck mit Ihnen?

Schubert: Der Druck gehört bei jeder Station dazu. Ob man um den Aufstieg oder international spielt oder gegen den Abstieg kämpft, die Erwartungshaltung ist im Leistungssport überall hoch. Da gibt es nicht mehr oder weniger Druck. Man muss sich aber immer wieder auf die neuen Situationen in den Clubs einstellen.

Haben Sie nach dem schlechten Start mit zwei Punkten aus Ihren ersten sieben Spielen denn keine Zweifel beschlichen?

Schubert: Nein, gezweifelt habe ich nie. Mir war von Anfang an klar, was mich erwartet.

Im Winter haben Sie den Kader einmal komplett auf links gedreht. Da musste jede Entscheidung sitzen. Worauf haben Sie bei der Auswahl der Spieler besonders geachtet?

Schubert: Da gab es eine ganze Reihe von Punkten. Unsere Altersstruktur im Kader war sehr jung, dazu fehlte Drittliga-Erfahrung. Außerdem haben uns Alternativen im zentralen, defensiven Mittelfeld gefehlt. Wir brauchten richtige Typen, Persönlichkeiten - und die richtige Mischung zwischen lauten und introvertierten Spielern. Und über allen Transfers stand natürlich die Frage: Bringt der Spieler uns sportlich weiter?

Unter den Neuzugängen waren einige prominente Namen wie Nehrig, Fejzic, Kessel oder auch Drittliga-Torjäger Bär. Hat auf dem Transfermarkt alles geklappt, wie Sie es sich vorgestellt hatten?

Schubert: Viele Dinge ja, aber nicht alles. Ich will an dieser Stelle auch noch mal betonen, dass wir nicht einfach Geld ausgegeben haben, wie an einigen Stellen zu lesen war. Wir haben nicht im Lotto gewonnen. Die Winterpause ist bei neun Abgängen und acht Zugängen kostenneutral gewesen. Wir konnten die Kosten am Ende sogar ein bisschen reduzieren. Wir haben viele Wechsel gehabt, aber die waren notwendig.

