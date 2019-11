Stand: 10.11.2019 12:15 Uhr

Kobylanskis Wiedersehen mit der alten Liebe

Für Eintracht Braunschweig ist der 26. November des vergangenen Jahres ein weiterer herber Nackenschlag in einer bis dato völlig verkorksten Saison. Bereits nach 64 Minuten sind die Chancen des BTSV in der Auswärtspartie bei Preußen Münster auf einen Punktgewinn gleich null. Das Tabellenschlusslicht liegt mit 0:3 in Rückstand. Verantwortlich für den Zwischenstand zeichnet der Kapitän der Gastgeber: Martin Kobylanski. Mit einem Dreierpack hat der Offensivmann sein Team im Alleingang auf die Siegerstraße geschossen. Auch beim spektakulären 3:3 im Rückrunden-Duell beider Clubs am 28. April dieses Jahres ist der Deutsch-Pole doppelt erfolgreich.

Es sollten - zumindest vorerst - die letzten Tore des 25-Jährigen gegen seinen "Lieblingsgegner" sein. Denn im Sommer wechselte der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Andrzej Kobylanski gemeinsam mit Danilo Wiebe von den Preußen zur Eintracht. Am Montag (19 Uhr, im Live-Ticker bei NDR.de) kehrt das Duo erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück, wenn für die "Löwen" das Auswärtsspiel in Münster ansteht.

Mögliche Aufstellung Eintracht Braunschweig





















Preußen nach Abgängen im Tabellenkeller

Die Abgänge von Kobylanski und Wiebe sowie einigen anderen Akteuren wie Rene Klingenburg (Dynamo Dresden) haben den westfälischen Traditionsclub schwer getroffen. Nach der guten vergangenen Serie, in der die Preußen zeitweise auf einem Aufstiegsplatz standen und am Ende Achter wurden, ist Münster aktuell Vorletzter. Bereits seit zehn Begegnungen wartet das Team von Coach Sven Hübscher (vormals Trainer von Werder Bremens U23) auf einen dreifachen Punktgewinn.

Der Druck auf den im Sommer freiwillig ausgeschiedenen Nachfolger von Marco Antwerpen wächst dementsprechend. "Wir können so nicht weitermachen. Wir haben im letzten Spiel wieder drei einfache Gegentore bekommen, das darf nicht passieren. Ich kann Fehler verzeihen, aber die dürfen nicht wieder und wieder passieren. Jeder Einzelne muss unser Tor mit 120 Prozent verteidigen", forderte der 40-Jährige vor dem Duell mit den "Löwen".

Flüthmann: "Erwarten eine klare Reaktion"

Die Eintracht hat sich nach dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Serie zwar zu einem Aufstiegskandidaten gemausert. Doch in den vergangenen sieben Partien gelang den Niedersachsen lediglich ein Sieg. Der Heim-Auftritt am vergangenen Spieltag gegen den FC Ingolstadt (0:3) nährte dabei die Zweifel der Skeptiker, dass der Meister von 1967 in dieser Serie schon bereit ist für den großen Sprung. "Wir müssen uns auf uns konzentrieren und wir erwarten eine klare Reaktion nach dem Spiel am vergangenen Wochenende. Natürlich bereiten wir uns auf den Gegner vor, wobei die Priorität bei uns liegen muss", sagte Coach Christian Flüthmann. Durch die Rotsperre von Steffen Nkansah ist der Übungsleiter in der Innenverteidigung zum Umstellen gezwungen. Felix Burmeister dürfte für den 23-Jährigen in die Startelf rutschen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 11.11.2019 | 22:25 Uhr