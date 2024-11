DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg entgeht in Mainz spät einer Blamage

Stand: 23.11.2024 19:12 Uhr

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind im DFB-Pokal-Achtelfinale nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Beim Tabellenführer der Regionalliga Südwest Mainz 05 quälten sich die "Wölfinnen" am Sonnabend in einem kuriosen Spiel mit ganz späten Toren zu einem 4:1 (0:1)-Erfolg.