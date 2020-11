DFB-Pokal: Holstein Kiel freut sich auf FC Bayern München Stand: 09.11.2020 08:49 Uhr Holstein Kiel erwartet kurz vor dem Jahreswechsel ein echtes Highlight. In der zweiten DFB-Pokalrunde empfangen die Störche im Holsteinstadion den FC Bayern München.

Noch nie hat Holstein Kiel in seiner 120-jährigen Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel gegen den FC Bayern München bestritten. Am 22. oder 23. Dezember ist es nun soweit, in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Ex-Nationalspielerin Inga Grinks hat den Störchen das vorzeitige Weihnachtsgeschenk bereitet. Sie zog die Begegnung in der Auslosung am Sonntagabend in der ARD Sportschau. Kiels Sportchef Uwe Stöver kommentierte die Aufgabe augenzwinkernd mit einem Wort: "Machbar".

"Größtmögliche Herausforderung"

Holstein-Kapitän Hauke Wahl nannte die Partie ein "sehr, sehr schwieriges Spiel". "Das ist zurzeit die beste Mannschaft der Welt." Trainer Ole Werner sprach von der größtmöglichen Herausforderung des Wettbewerbs: "Realistisch betrachtet ist es eine sehr, sehr schwere Aufgabe, aber wir werden unser Bestes geben und schauen, wofür es dann am Ende reicht."

Los schlägt in Mannschaft hohe Wellen

Die Bayern werden im Dezember als Titelverteidiger und Rekord-Pokalsieger an die Förde reisen. 20 Mal haben sie bereits den Pott gewonnen. Der 21. Triumph soll aus Kieler Sicht in dieser Saison noch nicht dazukommen. In der Mannschaft schlug das Los hohe Wellen. Hauke Wahl teilte mit, seine Teamkameraden hätten bereits "das eine oder andere in der WhatsApp-Gruppe bimmeln lassen". Beim letzten Aufeinandertreffen am 10. Mai 2005 führte Kapitän Andre Breitenreiter die Störche aufs Feld, Sven Boy verteidigte das von Henrik Preuß gehütete Tor gegen Claudio Pizarro, Sebastian Deisler und Mehmet Scholl. Auch beim FCB mit dabei waren Oliver Kahn, Samy Kuffour, Bastian Schweinsteiger und Michael Ballack. Die Trainer waren Frank Neubarth und Felix Magath (FCB). Die Partie endete 4:1 für die Münchener. Das wollen die Holsteiner beim Aufeinandertreffen im Pokal natürlich verhindern.

