DFB-Pokal: FC Bayern in Kiel, Nordduell Hannover - Werder Stand: 08.11.2020 18:25 Uhr In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat Zweitligist Holstein Kiel Titelverteidiger FC Bayern München zu Gast. Außerdem kommt es zum Nordduell zwischen Zweitligist Hannover 96 und Bundesligist Werder Bremen."

"Die Losfee hat uns die größtmögliche Herausforderung des Wettbewerbs beschert. Es ist eine große Motivation, sich mit den besten Spielern der Welt messen zu können. Realistisch betrachtet ist es eine sehr, sehr schwere Aufgabe, aber wir werden unser Bestes geben und schauen, wofür es dann am Ende reicht", sagte Kiels Trainer Ole Werner.

"Machbar!" KSV-Sportchef Uwe Stöver zum Bayern-Los

Werders Füllkrug freut sich auf Hannover

"Wow. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich hoffe, ich werde dann topfit sein, um in meiner Heimatstadt in dem Stadion das Spiel genießen zu können", sagte Werder-Stürmer Niclas Füllkrug nach der Auslosung am Sonntag in der ARD Sportschau durch die frühere Nationalspielerin Inka Grings. Werder-Coach Florian Kohfeldt sprach von "einer der schwersten Aufgaben, die wir aus der Liga bekommen konnten". Hannovers Sportchef Gerhard Zuber erklärte: "Ein Heimspiel ist prima, ein Nordduell ebenfalls. Die Bremer sind der Favorit. Aber wie heißt es so schön? Im Cup ist alles möglich."

Braunschweig hat Dortmund zu Gast

Zweitligist Eintracht Braunschweig, der in der ersten Runde Hertha BSC mit 5:4 ausgeschaltet hatte, hat erneut einen attraktiven Gegner zu Gast, Bundesligist Borussia Dortmund kommt zu den "Löwen". Trainer Daniel Meyer freute sich: "Kurz vor Weihnachten einen Gegner zu empfangen, der auch regelmäßig im internationalen Wettbewerb vertreten ist, ist für uns und für unsere Fans ein absolutes Highlight. Wir wünschen uns, dass dann hoffentlich auch wieder ein paar Zuschauer dabei sein können."

Der VfL Wolfsburg ist im eigenen Stadion Favorit gegen Zweitligist SV Sandhausen, der VfL Osnabrück steht hingegen vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim Erstligisten 1. FC Köln. Die Partien werden in der Woche vor Weihnachten am 22. und 23. Dezember ausgetragen und bilden damit den Abschluss des Corona-belasteten Fußball-Jahres.

Auch bei den Frauen ein Nordduell

Im Wettbewerb der Frauen empfängt Titelverteidiger VfL Wolfsburg im Achtelfinale den Liga-Rivalen MSV Duisburg. Außerdem kommt es zum Nordduell zwischen den beiden Bundesliga-Aufsteigern Werder Bremen und SV Meppen. Der vierte Achtelfinalist aus dem Nordern muss noch zwischen den Regionalilgisten TV Jahn Delmenhorst und dem Walddörfer SV Hamburg ermittelt werden. Ein Termin für die Partie steht noch nicht fest. Auf den Sieger des Duells wartet im FC Bayern München ein attraktiver Gegner. Das Achtelfinale findet am 5./6. Dezember statt.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.11.2020 | 22:50 Uhr