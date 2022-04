Corona: Eintracht Braunschweig ohne Trainer Schiele in Wiesbaden Stand: 07.04.2022 11:49 Uhr Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig muss die schwere Auswärtspartie am Sonnabend beim SV Wehen Wiesbaden ohne seinen Coach Michael Schiele absolvieren. Der 44-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das teilte der BTSV am Donnerstag mit. Schiele befindet sich in häuslicher Isolation. Zuvor hatte ein PCR-Test eine Covid-Infektion bestätigt. Alle weiteren Tests bei den Spielern sowie dem Trainer- und Betreuerstab in dieser Woche seien negativ ausgefallen, gab der Aufstiegsanwärter bekannt.

Co-Trainer Matthias Lust wird am Sonnabend in Wiesbaden für die Mannschaft verantwortlich zeichnen. Der NDR Sportclub zeigt die Partie ab 14 Uhr live im TV und im Livecenter.

Hinrunden-Duell in Braunschweig gewann Wiesbaden

Braunschweig reist nach vier Erfolgen in den vergangenen fünf Partien selbstbewusst, aber auch gewarnt zu den Hessen. Im Hinrunden-Duell kassierte der BTSV vor heimischer Kulisse eine 1:2-Niederlage gegen die Wiesbadener, die zuletzt beim SV Meppen einen 4:0-Kantersieg feierten. Und auch wenn die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski keine Aufstiegschancen mehr besitzt, wird sie hochmotiviert in die Begegnung gehen. Rang vier und damit die Qualifikation für den DFB-Pokal lautet das Ziel der Hessen, die vor Saisonbeginn von vielen Experten zum engsten Kreis der Zweitliga-Anwärter gezählt worden waren.

Die "Löwen" dürften sich in Abwesenheit von Schiele also strecken müssen, um im engen Aufstiegsrennen keine Federn zu lassen. Bitter für die Niedersachsen: Maurice Multhaup, mit sieben Treffern zweiterfolgreichster Schütze der Eintracht, fällt mit einer Fußverletzung weiter aus.

Mögliche Aufstellungen:

SV Wehen Wiesbaden: Stritzel - Stanic, Mockenhaupt, Gürleyen, Fechner - Kurt, Jacobsen, Goppel, Wurtz, Brumme - Iredale

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Marx, Behrendt, Schultz, Kijewski - Krauße, Nikolaou, Müller, Henning, Consbruch - Lauberbach

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2022 | 14:00 Uhr

