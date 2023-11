Champions League: Schachtar Donezk besiegt in Hamburg sensationell Barcelona Stand: 07.11.2023 20:41 Uhr Schachtar Donezk ist in der Champions League die erträumte Sensation gelungen. Im Hamburger Volksparkstadion setzte sich der ukrainische Fußball-Meister gegen den ruhmreichen FC Barcelona mit 1:0 (1:0) durch. Dadurch haben sich für Donezk die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der "Königsklasse" erheblich verbessert.

von Christian Görtzen

Als der Schlusspfiff ertönte, brach im Hamburger Volksparkstadion ohrenbetäubender Jubel aus. Schachtar hatte vor 49.147 Zuschauern dank eines Tores von Ex-Hansa-Profi Danylo Sikan (40.) und einer herausragenden Teamleistung tatsächlich die Katalanen niedergerungen. Und damit ist für die Ukrainer in der Gruppe H wieder alles möglich. Nach vier Spieltagen haben sie jetzt sechs Punkte, genauso wie der FC Porto, der am Abend noch Royal Antwerpen empfängt. Barcelona bleibt mit neun Zählern weiterhin Erster.

Der ukrainische Titelträger trägt seine Champions-League-Gruppenspiele wegen des Krieges in seiner Heimat in der Arena des Hamburger Zweitligisten aus. Zuvor hatte Donezk am 1. Dezember 2020 ein Heimspiel gewonnen - damals mit 2:0 gegen Real Madrid in Kiew.

Donezk zunächst unter Druck

Die Mannschaft von Schachtar-Coach Marino Pusic agierte in der Anfangsphase noch etwas zu unkonzentriert - und durfte angesichts von zwei Ballverlusten im Spielaufbau froh sein, dass es nach fünf Minuten weiterhin 0:0 hieß. So sehr Donezk danach auch von seinen ukrainischen und deutschen Fans mit "Schachtar"-Sprechchören angefeuert wurden, optisch war es zunächst eine klare Sache zugunsten des spanischen Meisters.

Der FC Barcelona, bei denen die deutschen Nationalspielern Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan in der Startelf standen, drückte den Außenseiter in dessen Hälfte zurück. Zu einer Torchance reichte es für Top-Stürmer Robert Lewandowski und seine Mitspieler aber nicht.

Sikan bringt Schachtar in Führung

Die hatte dagegen der Gastgeber - per Konter: Nach einem Spurt über die Außenbahn zog Mykola Matviienko aus halblinker Strafraumposition ab, doch ter Stegen im Tor der Katalanen war zur Stelle (14.). Diese Aktion bewirkte etwas beim Außenseiter: Sie machte Mut. Donezk gestaltete die Partie fortan wesentlich ausgeglichener, stand in der Defensive anders als im ersten Heimspiel in Hamburg gegen Porto sicher und kam häufiger in die Nähe des gegnerischen Strafraums.

Weitere Informationen Ex-Hansa-Profi Danylo Sikan mit Sternstunde in Champions League Der Angreifer erzielte beim 3:2-Sieg von Schachtar Donezk bei Royal Antwerpen zwei Treffer und wurde zum Spieler des Spiels gekürt. mehr

In der 40. Minute dann mit dem erhofften Erfolg: Nach einer Flanke von Giorgi Gocholeishvili stieg in der Strafraummitte der frühere Rostocker Leihprofi Sikan hoch und köpfte unbedrängt zum 1:0 für Donezk ein. Mit der nun verdienten Führung ging der Außenseiter unter dem frenetischen Jubel der Zuschauer auch in die Pause.

Donezk lässt kaum etwas zu und erkämpft sich den Sieg

Auch nach Wiederbeginn blieb es wie gehabt. Barcelona hatte reichlich Ballbesitz, gefährlich war aber nur Schachtar. Gocholeishvili (48.) und erneut Sikan (57.) hätten leicht auf 2:0 oder sogar 3:0 stellen können. Wie sehr Barcelona-Coach Xavi mit dem Auftritt seines Teams haderte, offenbarte sich nach einer Stunde: Er nahm einen Vierfachwechsel vor. Barca drängte danach zwar gewaltig, doch es fehlte dem Team an Ideen, um den Defensivverbund der Ukrainer zu knacken.

Schachtar Donezk - FC Barcelona 1:0 (1:0) Schachtar Donezk: Risnyk - Gotscholeischwili, Bondar, Rakyzkyj, Matwijenko - Stepanenko (72. Nasaryna), Subkow - Kryskiw - Sudakow, Newerton (90.+8 Schwed) - Sikan (62. Kelsy)

FC Barcelona: ter Stegen - Joao Cancelo, Araújo, A. Christensen, Alonso (59. Balde) - Romeu (59. Pedri), Gündogan - Gavi (81. López) - Raphinha (59. Yamal), Lewandowski, F. Torres (59. Joao Félix)

Zuschauer: 49.147

Die Zuschauer trieben Schachtar an, ganz besonders in der siebenminütigen Nachspielzeit. Barcelona versuchte es weiter, prallte aber immer wieder am Bollwerk der Gastgeber ab. Und die durften bald darauf mit dem Publikum in Hamburg in ihre große Siegesparty starten.

Am 28. November kommt es zum dritten und letzten Gruppenspiel in Hamburg gegen den belgischen Verein Royal Antwerpen. Auswärts muss Schachtar zum Abschluss in Porto antreten.

