Stand: 24.09.2019 19:24 Uhr

CL-Achtelfinale: Formsache für Wolfsburger Frauen

Es hörte sich beinahe an wie eine Drohung. "Wir haben noch Reserven", sagte Trainer Stephan Lerch nach dem Kantersieg der Wolfsburger Fußballerinnen in der Champions-League-Zwischenrunde beim kosovarischen Meister KFF Mitrovica. Die Vorgabe des Fußballlehrers, "mit zwei, drei Toren im Gepäck nach Hause zu fahren", hatten seine eifrigen Spielerinnen übererfüllt. 10:0 hieß es beim Schlusspfiff in Pristina vor zwei Wochen - es war der vierthöchste Erfolg in der "Königsklasse" für die Frauen des VfL Wolfsburg, die die Trophäe 2013 und 2014 gewonnen haben. Das Rückspiel am Mittwoch vor den heimischen Fans (18 Uhr) ist nur noch Formsache - ob die VfL-Frauen nun ihre Reserven mobilisieren oder nicht.

Lindahl mit Zwischenstopp in Mailänder Scala

Tatsächlich kommt der deutliche Hinspielerfolg gegen den Debütanten in der Champions-League-Hauptrunde dem haushohen Favoriten gelegen. Lerch, der seinen Vertrag als VfL-Trainer zwischenzeitlich bis 2021 verlängert hat, kann im Rückspiel nicht nur den Ausfall der verletzten Nationalspielerinnen Almuth Schult, Sara Doorsoun und Svenja Huth verschmerzen. Er ist in der komfortablen Lage, dass er auch Leistungsträgerinnen wie der dreifachen Torschützin von Pristina, Pernille Harder, oder Alexandra Popp mal eine Pause gönnen könnte. Hedvig Lindahl dürfte im Wolfsburger Tor wie schon im Hinspiel einen ruhigen Abend verleben. Zwischen dem 3:0-Auswärtserfolg in der Bundesliga bei Turbine Potsdam und dem Champions-League-Rückspiel sah man die Schwedin am Montag im Abendkleid. Bei der Gala des Weltfußballverbandes FIFA in der Mailänder Scala belegte Lindahl Platz drei bei der erstmals veranstalteten Wahl zur Welttorhüterin hinter der Niederländerin Sari van Veenendaal und Christiane Endler aus Chile. Die frühere Wolfsburgerin Nilla Fischer wurde in die Weltauswahl gewählt.

Wie weit geht die Gastfreundschaft?

Doch zurück zum aktuellen Gegner in der "Königsklasse". Was den ganzen Wolfsburger Tross beim Hinspiel begeistert hat, war die Gastfreundschaft in Pristina. "Wir haben hier nur freundliche, hilfsbereite Menschen erlebt", sagte Wolfsburgs Sportlicher Leiter Ralf Kellermann im clubeigenen "Wölfe TV". "Wir werden alles geben, dass das beim Rückspiel genauso ist." Ob das auch beinhaltet, dass die Gastgeberinnen mit angezogener Handbremse spielen werden, sei dahingestellt. In jedem Fall können die Wolfsburgerinnen nicht nur mit einem Auge bereits auf die Achtelfinalauslosung am Montag in Nyon schielen, wo ihnen wohl ein sportlich attraktiverer Gegner zugelost werden wird. Titelverteidiger Olympique Lyon (9:0 in Rjasan), Paris Saint-Germain (7:0 in Braga), Manchester City (7:1 in Lugano) und Arsenal London (4:0 in Florenz) fuhren kaum weniger deutliche Hinspielsiege ein.

