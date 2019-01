Stand: 02.01.2019 21:29 Uhr

Werder Bremen hebt zum Auftakt ab

Für die Fußballprofis des SV Werder Bremen ging es zum Auftakt in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde direkt in den Flieger. Mit einem 29 Mann starken Kader brach der Tabellenzehnte am Mittwochabend gen Südafrika auf. Von Donnerstag an bis zum 12. Januar absolvieren die Bremer ein Trainingslager in Johannesburg. Neben den Trainingseinheiten auf der Anlage des Randburg AFC stehen auch zwei Testspiele gegen eine Auswahl der Kaizer Chiefs und den aktuellen Tabellenführer der südafrikanischen Premier Division (PSL) BidVest Wits auf dem Programm.

Kohfeldt: "Wir müssen das Spiel besser fühlen"

Trainer Florian Kohfeldt will mit seinem Team in Südafrika an drei Schwerpunkten arbeiten. "Offensiv an unserem Spiel im letzten Drittel. Wir sind gut nach vorne gekommen, haben aber zu wenige Tore geschossen. Das lässt sich nicht auf Pech reduzieren. Defensiv ist vor allem das Gegenpressig wichtig", sagte der Fußballlehrer. Schwerpunkt Nummer drei dürfte allein mit Übungen auf dem Platz nicht so leicht zu erarbeiten sein. "Wir müssen das Spiel besser fühlen", forderte Kohfeldt.

Käuper vor dem Abflug - Kohfeldt bei Kruse zuversichtlich

Während der lange verletzte Offensivakteur Fin Bartels (Achillessehnenriss) in Südafrika dabei ist und auch Teile des Mannschaftstrainings absolvieren soll, flog Mittelfeldspieler Ole Käuper nicht mit. Der "Sechser" steht laut Medienberichten vor einem Wechsel auf Leihbasis zum Zweitligisten FC Erzgebirge Aue.

Beim Thema Vertragsverlängerung von Max Kruse, dessen Kontrakt im kommenden Sommer ausläuft, äußerte sich Coach Kohfeldt zuversichtlich: "Max kann Teil eines Aufbruchs in Bremen sein. Mein Gefühl ist ein sehr gutes, dass er verlängern wird. Er weiß sehr genau, was er an Werder und dem Umfeld hier hat. Dass er ein Gesicht für etwas sein kann, was gerade beginnt."

Plätze trotz Dauerregens "in einem guten Zustand"

Wegen des Dauerregens in Johannesburg hatten sich die Bremer zuletzt Sorgen über ihre Trainingsbedingungen in Südafrika gemacht. Auf dem Bremer Flughafen gab Kohfeldt jedoch leichte Entwarnung. "Die Plätze sind trotz der Regenfälle der letzten Tage in einem guten Zustand. Wir erwarten für den Aufenthalt gutes Wetter und gute Bedingungen", sagte er. Am 19. Januar geht es für Werder im ersten Rückrundenspiel zum Nordrivalen Hannobver 96.

Weitere Informationen Der Winterfahrplan von Werder Bremen Bundesligist Werder Bremen verbringt im Januar eine Woche in Südafrika - Werders Plan für die Wintervorbereitung 2018/2019 im Überblick. mehr Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 02.01.2019 | 20:25 Uhr