Pavlenka hält weltklasse, aber nicht alles: Werder unterliegt Dortmund Stand: 11.02.2023 17:53 Uhr Nach zwei Siegen in Folge hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Borussia Dortmund verloren die Hanseaten am Sonnabend zu Hause mit 0:2 (0:0), zeigten aber trotzdem eine gute Leistung.

von Matthias Heidrich

"Wenn man Dortmund spielen lässt, dann können sie uns auch mal die Grenzen aufzeigen", sagte Werder-Stürmer Marvin Ducksch dem NDR und hob damit auf die zweite Hälfte ab. Eine gute Stunde lang hatten die Gastgeber dem BVB Paroli geboten, doch dann wurde der Druck der Dortmunder zu groß. "Wenn wir es nicht über 90 Minuten machen, dann hast du gegen solche Gegner keine Chance", resümierte Ducksch.

Weiser und Füllkrug verpassen Werder-Führung

Zunächst bestimmten die Dortmunder das Geschehen, doch nach ungefähr 20 Minuten hatten sich die Bremer in die Partie gearbeitet. Es ging hin und her, die Hanseaten standen defensiv gut und waren nach vorne das gefährlichere Team. Mitchell Weisers Volleyschuss in der 22. Minute wäre ein Treffer der Marke Traumtor geworden. Doch der Versuch aus 20 Metern war zu zentral angesetzt, BVB-Keeper Gregor Kobel riss die Hände noch rechtzeitig hoch.

Niclas Füllkrug hätte Werder dann in Führung köpfen können, tauchte nach einer Weiser-Flanke völlig frei vor dem Dortmunder Tor auf. Der Nationalstürmer war allerdings etwas überrascht, dass der Ball bis zu ihm durchkam und verpasste die gute Gelegenheit (37.).

20.Spieltag, 11.02.2023 15:30 Uhr Werder Bremen 0 Bor. Dortmund 2 Tore: 0: 1 Bynoe-Gittens (67.) 0: 2 Brandt (85.)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, N. Stark, Veljkovic - Weiser (80. R. Schmid), Groß (70. M. Philipp), A. Jung, Bittencourt (46. N. Schmidt), Stage (70. Gruew) - Füllkrug, Ducksch

Bor. Dortmund: Kobel - Ryerson (88. Meunier), Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Reyna (66. Bynoe-Gittens), Bellingham, E. Can, Reus (66. Özcan), Brandt (89. Dahoud) - Moukoko (29. Haller)

Zuschauer: 42100



Pavlenka im 200. Spiel für Werder herausragend, ...

Gerade mal 21 Sekunden nach Wiederanpfiff mussten die Bremer eine Schrecksekunde überstehen. Marco Reus kam nach einem langen Pass von Jude Bellingham zum Abschluss. Aber Jiri Pavlenka im Werder-Tor parierte stark mit dem Fuß. In seinem 200. Pflichtspiel für Werder lief der Keeper zur Höchstform auf. Der Reflex mit dem Pavlenka Bellinghams eingesprungenen Abschluss in der 50. Minute abwehrte fiel in die Kategorie "Weltklasse".

... aber gegen Bynoe-Gittens machtlos

Bitter für die Bremer, dass der Schuss des eingewechselten Jamie Bynoe-Gittens in die Kategorie "unhaltbar" fiel. Die Bremer Defensive machte in der 67. Minute keine gut sortierte Figur, als der Ball bei dem 18-Jährigen landete. Der wuchtete das Spielgerät mit links ins kurze Eck zum 1:0 für Dortmund - Pavlenka flog vergebens.

Der BVB war jetzt klar überlegen, Julian Brandt verpasste die große Chance zum 2:0 (77.). Kurz darauf verloren die Bremer auch noch ihren besten Feldspieler Weiser. Der geschundene 28-Jährige humpelte nach 79 Minuten mit einer blutenden Platzwunde am Kopf (Zusammenprall mit Nico Schlotterbeck in der 52. Minute) vom Feld.

Gebürtiger Bremer Brandt macht den Deckel drauf

Werder stemmte sich trotz aller Rückschläge gegen die Niederlage. Ducksch hatte die große Möglichkeit zum Ausgleich, verzog aber (81.). Auf der anderen Seite machte der gebürtige Bremer Brandt mit dem zweiten Dortmunder Treffer den Deckel drauf (85.) - Pavlenka war wieder machtlos.

