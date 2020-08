Stand: 09.08.2020 15:10 Uhr

Werder gewinnt ersten Test gegen Braunschweig

30 Minuten machte Werder Bremen ernst, der Rest war Sommerfußball. Der Fußball-Bundesligist hat sein erstes Testspiel für die neue Saison gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 (2:0) gewonnen. Der Zweitliga-Aufsteiger hatte am Sonntag auf "Platz 11" neben dem Weserstadion in Bremen in der zweiten Hälfte mehr vom Spiel, aber kaum zwingende Chancen. Ludwig Augustinsson (15.) und Davy Klaassen (21.) erzielten die Tore. "Wir hatten ein paar fußballerische Ziele für dieses Spiel, die wir gut umgesetzt haben", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Es sei wichtig gewesen, gut in den Rhythmus zu kommen und "dass alle direkt mit der richtigen Einstellung in die Saison gehen".

Starke Vorstellung von Schmid

Von den Neuen bei Werder hinterließ Romano Schmid den besten Eindruck. Der Mittelfeldspieler aus Österreich, der kurz nach seiner Verpflichtung aus Salzburg ein Jahr lang an den Wolfsberger AC ausgeliehen worden war, war an der Vorbereitung beider Tore beteiligt.

Wechselwilliger Rashica nicht eingesetzt

Kohfeldt verzichtete fünf Tage vor der Abreise ins Trainingslager im Zillertal auf Stürmer Milot Rashica. "Wir haben gemeinsam entschieden, Milot aufgrund der offenen Situation eines möglichen Wechsels bei diesem Spiel nicht einzusetzen", begründete der Trainer die Maßnahme. Er wolle auf Rashicas Position andere Spieler testen. Neben Rashica standen beim ersten Spiel der Saison-Vorbereitung auch Niklas Moisander (Wadenzerrung), Ilia Gruev (Sprunggelenk) und Milos Veljkovic (Reha nach Muskelfaserriss) nicht im Kader der Grün-Weißen.

Insgesamt setzten beide Teams 22 Spieler ein. Für Braunschweig war es ebenfalls der erste Test unter dem neuen Trainer Daniel Meyer. Die "Löwen" schlagen ihre Zelte für ein Trainingslager vom 16. bis 21. August im Münsterland auf.

