Werder will auf Mallorca Wende einleiten

Zwölf Tage nach der bitteren 0:1-Niederlage in Köln hat Fußball-Bundesligist Werder Bremen sein Wintertrainingslager auf Mallorca bezogen. Am Freitagnachmittag kam der Werder-Tross mit 28 Spielern in seinem Hotel auf der Baleareninsel an, um dort bis zum 11. Januar an der Form zu feilen. "Wir werden ganz klar an der Defensive arbeiten. Wir müssen weniger Gegentore bekommen", sagte Trainer Florian Kohfeldt vor dem Abflug. Er brenne darauf, "allen zu zeigen, dass das nicht das Werder Bremen war, mit dem in der Rückrunde zu rechnen ist", so der 37-Jährige.

Der Coach, der sein Team schon am Vortag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf "Platz 11" am Weserstadion zum Start in die Vorbereitung zur Rückrunde begrüßt hatte, betonte aber auch, dass er sich der gefährlichen Situation bewusst sei. Schließlich überwintert Werder in der Bundesliga auf Rang 17.

Baumann: Rückrunde wird ein "Kraftakt"

"Die Tabellensituation bleibt natürlich, wie sie ist, doch wir wollen die Vorbereitung als Neustart betrachten", sagte Sportchef Frank Baumann im "Weser Kurier". Klar sei aber auch, dass der Urlaubsmodus nun sofort ausgeschaltet werden müsse: "Wir müssen voll fokussiert an die Arbeit gehen und das tun, was notwendig ist, um uns aus unserer Lage zu befreien. Das wird ein Kraftakt."

Toprak, Augustinsson und Sargent an Bord

Mit ins Trainingslager fuhren die lange verletzten Ömer Toprak, Ludwig Augustinsson und Josh Sargent, auch wenn noch nicht feststeht, wann sie alle Übungseinheiten komplett mitmachen können. Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald und Theodor Gebre Selassie hingegen werden nicht dabei sein. Claudio Pizarro trainierte am Donnerstag nicht in Bremen, stieß aber am Freitag verabredungsgemäß direkt aus seinem Urlaub auf Mallorca zum Team, das am Montag (17 Uhr) ein Testspiel gegen den italienischen Drittligisten AC Monza bestreitet. Aus dem Nachwuchs reisten Ilia Gruev, Simon Straudi, Nick Woltemade, David Philipp und Julian Riekmann mit.

Ein bis zwei Neuverpflichtungen geplant

Für den Kraftakt Klassenerhalt soll die Mannschaft auch noch einmal verstärkt werden. Gesucht sind ein bis zwei Spieler, die sofort weiterhelfen können. Baumann führt nach eigenen Angaben "viele Gespräche". "Ich will nicht ausschließen, dass noch der eine oder andere die mallorquinische Sonne genießen wird", sagte Kohfeldt.

Bode bereit, ins Risiko zu gehen

Viel Geld steht den Bremern dabei nicht zur Verfügung, auch wenn Aufsichtsratschef Marco Bode in der "Sport Bild" erklärte: "Wir haben keine Kriegskasse festgelegt. Wenn wir ein passendes Konzept vorliegen haben, werden wir versuchen, einen Transfer zu realisieren. Selbst wenn wir damit noch weiter ins Risiko gehen." Baumann plant mit etwa zwei Millionen Euro.

Vestergaard weiterhin ein Thema

Bedarf haben die Bremer im Angriff, wo ein Mittelstürmer gesucht wird, und im Mittelfeld, wo laut Baumann auf der Achter-Position ein "dominanter Charakter" fehlt, der robust und zweikampfstark ist. Auch in der Abwehr, die in der Hinrunde vor allem bei Standards extrem anfällig war, soll nachgebessert werden.

Ein heißer Kandidat für die Defensive ist weiterhin der kopfballstarke und 1,99 Meter große Jannik Vestergaard, der bereits von Januar 2015 bis Sommer 2016 für Werder spielte. Eine Ausleihe des 27 Jahre alte Innenverteidigers, beim englischen Erstligisten FC Southampton nur noch Ersatz, ist nach Informationen von "deichstube.de" nicht vom Tisch. Alternativ soll sich Werder auch für Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim oder Eduard Löwen von Hertha BSC interessieren.

Das erste Pflichtspiel des neuen Jahres bestreiten die Hanseaten am 18. Januar. Dann steht das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an.

