Stand: 21.05.2020 15:39 Uhr

Wolfsburg wieder mit "wichtigem Faktor" Weghorst

Manchmal wird sogar Oliver Glasner laut. Der sonst so ruhig und entspannt wirkende Coach des VfL Wolfsburg hatte seine Spieler im Mittwochstraining gehörig zusammengefaltet. "Ich bin mal etwas lauter geworden, weil ich nicht ganz so zufrieden war", erklärte der 45-Jährige am Donnerstag - wieder in seiner gewohnten Art. Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) wollte der Fußball-Lehrer die Sinne schärfen. Das Ziel müsse sein, immer am "obersten Level" zu arbeiten: "Den Eindruck hatte ich gestern nicht, und das habe ich der Mannschaft mitgeteilt."

"Leistung aus Augsburg-Spiel wird nicht reichen"

Grund zur Selbstzufriedenheit gibt es bei den "Wölfen" trotz des Sieges in Augsburg (2:1) und dem damit verbundenen Sprung auf Europapokal-Rang sechs nämlich nicht. Nicht nur, weil der Erfolg mit dem Treffer in der Nachspielzeit glücklich war. "Ich denke, dass die Leistung aus dem Augsburg-Spiel gegen Dortmund nicht reichen wird", sagte Glasner.

Hoffnungen ruhen auf Rückkehrer Weghorst

Die Hoffnungen ruhen dabei nicht zuletzt auf Wout Weghorst, der in Augsburg noch gesperrt gefehlt hatte. Einen "ganz wichtigen Faktor" nennt Glasner seinen mit elf Saisontoren mit Abstand treffsichersten Spieler: "Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er von Beginn an spielt, schon sehr hoch."

Personell sei "soweit alles okay", erklärte der Österreicher. Auch bei Josuha Guilavogui ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nach seiner Knieverletzung könnte der Kapitän laut Coach "im Laufe der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen". Und einen Spieler mehr, der seine Nebenleute im Fall der Fälle wachrüttelt, kann Glasner gut gebrauchen.

