Ein Ducksch ist nicht genug: Werder verspielt Führung auf Schalke Stand: 29.04.2023 21:10 Uhr Werder Bremen hat bei Bundesliga-Kellerkind Schalke 04 einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt verpasst. Am Samstagabend mussten die Hanseaten trotz Führung in Gelsenkirchen eine 1:2 (1:0)-Niederlage hinnehmen.

von Florian Neuhauss

Und das, obwohl Marvin Ducksch wie schon in der Vorwoche beim 4:2 bei Hertha BSC glänzte. Aber diesmal reichte ein Ducksch in Abwesenheit von Top-Torjäger Niclas Füllkrug nicht für einen Sieg, nicht mal für einen Punkt. Aber auch so beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang vier Spieltage vor dem Schluss zumindest noch sieben Zähler.

"Wir sind in der zweiten Halbzeit ein bisschen passiv geworden. Es war irgendwann schwer zu verteidigen", bilanzierte Ducksch, der sich selbst eine Mitschuld am Ausgleich gab und über weitere vergebene Chancen ärgerte. "Dann sieht man halt, dass es nicht reicht."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Ducksch dürfte durch seinen schönen Treffer - es war bereits sein zwölfter - allerdings trotzdem weiter Werbung in eigener Sache gemacht haben. Sein Verbleib an der Weser über das Saisonende hinaus ist genauso fraglich wie bei Füllkrug. Nächster Gegner der Grün-Weißen ist am kommenden Sonnabend der FC Bayern München.

Ducksch schließt schönsten Angriff ab

Die Taktik von Werder-Coach Ole Werner zeigte sich schon in den Anfangsminuten: Schalke machen lassen und auf die Fehler lauern, die sich die "Knappen" in dieser Saison eigentlich immer leisten. Und schon nach fünf Minuten hätte die Idee des Trainers um ein Haar zum Erfolg geführt. Jens Stage eroberte den Ball und sprintete die linke Seite runter. Sein Pass in den Rücken der Abwehr landete bei Leonardo Bittencourt, aber Schalkes Maya Yoshida brachte im letzten Moment noch den Fuß dazwischen.

Schalke setzte in der Anfangsphase durchaus selbst Offensivakzente - zumal sich die Werder-Abwehr einmal mehr nicht immer sicher zeigte. Aber Schalke machte doch einen Fehler zu fiel. Ein Bremer Konter brachte das 1:0 für die Gäste. Füllkrug-Vertreter Maximilian Philipp und Mitchell Weiser setzten mit feinem Passspiel Ducksch in Szene - und der Mittelstürmer schloss eiskalt mit der ersten Ballberührung ab (18.).

Weitere Informationen Füllkrug und Ducksch: Verliert Werder im Sommer zwei Torjäger? Das Sturmduo hat zusammen 27 Tore für den Fußball-Bundesligisten erzielt. Der Verein steht vor einer schwierigen Abwägung. mehr

Werder stand in der Folge besser. Schalke brauchte eine gute Viertelstunde, um wieder zu einer echten Chance zu kommen. Simon Terodde scheiterte mit seinem Flugkopfball jedoch an Torhüter Jiri Pavlenka (35.). Ansonsten brachten die Hausherren nicht viel zustande. Bremen hätte nach einem weiteren Konter noch auf 2:0 erhöhen können, Philipp traf aber nur die Tornetzaufhängung (45.).

Für Werder und Pavlenka rettet die Latte

Die Schalker legten nach dem Seitenwechsel aber noch mal eine Schippe drauf. Immer wieder initiierte der Ex-St.-Paulianer Rodrigo Zalazar gefährliche Aktionen. Marius Bülter prüfte Pavlenka (47.), Kenan Karaman verpasste eine Zalazar-Hereingabe denkbar knapp (49.) und der Peruaner selbst scheiterte ebenfalls am Werder-Keeper (58.). Der sah bei der nächsten guten Schalke-Chance aber nicht gut aus. Eine Ecke lenkte der Tscheche nur zum am Elfmeterpunkt wartenden Tom Krauß, hatte aber Glück, dass der Mittelfeldmann den Ball an die Latte jagte (64.).

Schalke belohnt sich mit zwei späten Toren

So ging es mit Werders knapper Führung in die Schlussphase. Und die Gäste mussten zittern - nicht zuletzt bei den Ecken. In der 80. Minute hatte Schalke bereits seine zehnte. Zum Ausgleich führte dann jedoch ein langer Einwurf, den Amos Pieper genau in die Füße von Sepp van den Berg köpfte. Der niederländische Joker zog von der Strafraumgrenze ab und traf zum verdienten 1:1 (81.).

Ducksch hätte wenig später den alten Abstand wiederherstellen können. Sein Schuss wurde aber gerade noch geblockt (91.). Und dann setzte Schalke den Schlusspunkt. Der ebenfalls eingewechselte Dominick Drexler, der nur Sekunden zuvor das zweite Ducksch-Tor verhindert hatte, traf auf der anderen Seite. Ein ganz feines Zuspiel von Zalazar kontrollierte Drexler stark und schob den Ball zum umjubelten Siegtreffer ins Tor (90.+2). Schalke darf wieder vom Klassenerhalt träumen - auf den die Bremer zumindest noch ein bisschen warten müssen.

30.Spieltag, 29.04.2023 18:30 Uhr FC Schalke 04 2 Werder Bremen 1 Tore: 0: 1 Ducksch (18.) 1 :1 van den Berg (81.) 2 :1 Drexler (90. +2)

FC Schalke 04: Schwolow - Matriciani (77. van den Berg), Yoshida, Kaminski, Uronen (75. Drexler) - Krauß, Kral - Karaman (74. Polter), Zalazar Martinez, Bülter (87. Ouwejan) - Terodde (74. Frey)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, N. Stark (67. Pieper), Friedl - Weiser, Groß (90.+3 J. Mbom), A. Jung - Bittencourt (76. Gruew), Stage - Ducksch, M. Philipp (77. N. Schmidt)

Zuschauer: 61981 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Schwolow - Matriciani (77. van den Berg), Yoshida, Kaminski, Uronen (75. Drexler) - Krauß, Kral - Karaman (74. Polter), Zalazar Martinez, Bülter (87. Ouwejan) - Terodde (74. Frey)Pavlenka - Veljkovic, N. Stark (67. Pieper), Friedl - Weiser, Groß (90.+3 J. Mbom), A. Jung - Bittencourt (76. Gruew), Stage - Ducksch, M. Philipp (77. N. Schmidt)61981 (ausverkauft)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 30.04.2023 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen