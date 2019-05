Stand: 11.05.2019 17:23 Uhr

Hannover 96: Sechster Bundesliga-Abstieg besiegelt von Florian Neuhauss, NDR.de

Nichts geht mehr, Hannover 96 ist zum sechsten Mal aus der Bundesliga abgestiegen. Zwar haben die "Roten" am vorletzten Spieltag ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg mit fast vergessener Souveränität mit 3:0 (1:0) gewonnen. Doch weil zeitgleich der VfB Stuttgart mit 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewann, ist Relegationsrang 16 für die Mannschaft von Trainer Thomas Doll nicht mehr zu erreichen. Und so wusste nach dem Abpfiff niemand in der mit nur 38.100 Zuschauern gefüllten Arena so recht, wohin mit den Emotionen. Erst gab es kurz vor dem Ende noch laute Pfiffe, als Niclas Füllkrug, der zu Werder Bremen wechselt, eingewechselt wurde. Nach dem Schlusspfiff verabschiedeten die Fans dann das Team auf seiner Runde durchs Stadion mit minutenlangen Standing Ovations und Gesängen.

Hannover nach Hälfte eins "nur" 1:0 vorn

33.Spieltag, 11.05.2019 15:30 Uhr Hannover 96 3 SC Freiburg 0 Tore: 1 :0 Anton (39.) 2 :0 Bebou (51.) 3 :0 Walace (81.)

Hannover 96: M. Esser - Sorg, Anton, Ostrzolek - Schwegler (55. Walace) - Haraguchi, Bakalorz, Prib (86. Füllkrug), Maina - Bebou (79. Albornoz), Weydandt

SC Freiburg: Schwolow - P. Stenzel (46. Sallai), K. Schlotterbeck, Heintz, Günter - R. Koch, Höfler - Frantz, Grifo - Niederlechner (46. L. Waldschmidt), Petersen (76. Höler)

Zuschauer: 38100



Um die theoretische Chance kämpften die Hannoveraner gegen Freiburg von Beginn an. Mit gutem Beispiel ging Edgar Prib voran. Bei seinem Startelf-Comeback nach zwei Kreuzbandrissen eroberte der Mittelfeldmann zunächst stark den Ball und ermöglichte so den Abschluss von Hendrik Weydandt (12.) und kam selbst zu zwei Abschlüssen (14./25.), verfehlte aber wie sein Mitspieler das Tor.

Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Chancen der "Roten" immer besser. Doch ein Tor wollte einfach nicht fallen. Erst schoss Ihlas Bebou freistehend aus sieben Metern am Tor vorbei, dann scheiterte Sturmpartner Weydandt nach Pass des Togoers an Alexander Schwolow. Der SC-Keeper war wenig später bei einem Prib-Freistoß machtlos. Waldemar Anton kam frei zum Kopfball - 1:0 (39.). Zwei Minuten später versuchte es Prib direkt, Schwolow rutschte weg und lenkte den Ball gerade noch über die Latte. Zur Pause stand es deshalb "nur" 1:0.

Bebou und Walace legen nach

Doch das 2:0 war nur aufgeschoben. Nach Pass von Maina stand Bebou wieder ganz frei vor Schwolow - und konnte diesmal gar nicht anders, als die Schläfrigkeit der Gäste zu bestrafen (51.). 96 nahm danach zunächst einen Gang raus, gegen indisponierte Freiburger war aber auch das noch genug. Für die Höhepunkte sorgte weiter nur Hannover. Kapitän Marvin Bakalorz scheiterte mit einem Fallrückzieher an Schwolow (71.). Neun Minuten vor dem Ende nahm sich der eingewechselte Walace aus gut 25 Metern ein Herz und erzielte in seinem wohl letzten Heimspiel für 96 sein erstes Tor für 96 - 3:0. Es war das beste 96-Spiel der Saison und ob des Abstiegs zugleich das bitterste.

