Bremer Fußball-Verband setzt Spielbetrieb am Wochenende aus Stand: 07.03.2024 22:35 Uhr Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat für das kommende Wochenende für alle Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele in seiner Zuständigkeit ab der D-Jugend aufwärts ein Spielverbot ausgesprochen. Dies beschloss der BFV-Vorstand am Donnerstagabend auf einer außerordentlichen Sitzung.

Grund für die Generalabsage ist die zuletzt hohe Anzahl an Vorfällen auf den Sportplätzen im Verbandsgebiet. Der BFV erklärte, dass er mit dieser Absetzung ein klares Zeichen gegen Gewalt, Hass und Diskriminierung in seinen Spielklassen setzen wolle. Allein am vergangenen Wochenende habe es mehrere schwere Vorfälle gegeben.

Sogar ein Messer wurde auf dem Spielfeld gezogen

Demnach kam es in einem Spiel der Männer zu einer Rudelbildung, in deren Verlauf es unter anderem zu Tritten gegen den Kopf und zum Ziehen eines Messers kam. In einem Spiel der C-Jugend, so der BFV, seien drei Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen und hätten einen Spieler der Gastmannschaft zu attackieren versucht. Das beherzte Eingreifen des gastgebenden Vereins habe eine Eskalation verhindert. Und in einer Partie der Ü 32-Alt Senioren sei es zu diskriminierenden Äußerungen und Gewaltandrohungen gegenüber dem Schiedsrichter gekommen.

"Wir sind nicht bereit, diesen Zustand weiter hinzunehmen." BFV-Präsident Patrick von Haacke

"Am vergangenen Wochenende wurde ein neuer, trauriger Höhepunkt bei der Qualität der Vorfälle auf unseren Sportplätzen erreicht. Wir sind nicht bereit, diesen Zustand weiter hinzunehmen. Mit diesem spielfreien Wochenende hoffen wir, noch stärker für das Thema sensibilisieren zu können, damit Gewalt und Diskriminierung von niemandem im Sport geduldet, sondern klar ausgegrenzt werden. Darüber hinaus arbeiten wir bereits an gegebenenfalls notwendig werdenden Folgemaßnahmen", sagte BFV-Präsident Patrick von Haacke zur Entscheidung des Vorstands.

Und weiter: "Uns ist bewusst, dass wir mit der Generalabsage auch viele Fußballerinnen und Fußballer treffen, die sich Woche für Woche fair und sportlich miteinander messen. Doch genau auch diese benötigen wir im gemeinsamen Schulterschluss gegen Gewalt und Diskriminierung." Die abgesetzten Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt der Saison nachgeholt. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Überregionale Spiele sind nicht betroffen.

