"Bin kein Animateur" - Middendorp beim SV Meppen zurückgetreten? Stand: 17.08.2023 08:28 Uhr Trainer und Sportdirektor Ernst Middendorp hat nach nur drei Saisonspielen beim Drittliga-Absteigers SV Meppen offenbar das Handtuch geworfen. Eine offizielle Bestätigung des Clubs aus dem Emsland gibt es noch nicht.

Ausschlaggebend für die Rücktrittserklärung des 64-Jährigen war wohl das ernüchternde 1:2 (0:1) am Mittwochabend beim SSV Jeddeloh II in der Fußball-Regionalliga Nord. Der entscheidende Gegentreffer war dabei erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gefallen. Es war bereits die zweite Niederlage im dritten Spiel. Lediglich den Saisonstart gegen die SV Drochtersen/Assel hatte Meppen gewonnen.

"Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es im Grunde genommen nicht, uns professionell zu verhalten. Das ist nicht meine Welt. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur", wetterte Middendorp.

"Albern, unprofessionell und amateurhaft"

In seiner Doppelfunktion als Trainer und sportlicher Leiter der Emsländer ist Middendorp auch maßgeblich für die Zusammenstellung des von ihm kritisierten Kaders verantwortlich. Nach dem "XXL-Umbruch" (O-Ton Middendorp) im Sommer ist der Zeitpunkt des Rücktritts überraschend, aber die Mannschaft habe sich "albern, unprofessionell und amateurhaft" verhalten, so der Trainer-Routinier.

Der gebürtige Emsländer coachte in seiner Karriere gleich dreimal Arminia Bielefeld und führte den Club in den 1990er-Jahren von der Regionalliga in die Bundesliga. Nach Stationen unter anderem in Südafrika, China und Thailand übernahm er im März den SV Meppen, konnte den Abstieg aus der 3. Liga trotz eines starken Schlussspurts aber nicht mehr verhindern.

