BVB siegt in HSV-Arena - Für den Höhepunkt aber sorgt Lübecks Iloka Stand: 17.08.2024 19:50 Uhr Fußball-Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck hat Bundesligist Borussia Dortmund im Hamburger Volksparkstadion in der 1. Runde des DFB-Pokals trotz der 1:4 (0:3)-Niederlage einen tollen Kampf geliefert. Mann des Spiels bei den Schleswig-Holsteinern gegen den BVB war Obinna Iloka, dem ein Traumtor gelang.

von Tobias Knaack

In der 55. Minute setzte der Phönix-Innenverteidiger tief in der Dortmunder Hälfte gegen Julian Brandt energisch nach, stibitzte ihm den Ball, zog in Richtung des Tors des Bundesligisten und versenkte den Ball mit einem schönen Schlenzer zum zwischenzeitlichen 1:3 im linken Winkel.

Es war das emotionale Highlight der vorher von den Lübeckern als "Jahrhundertspiel" ausgerufenen Partie vor knapp 51.000 Zuschauern in der Arena von Fußball-Zweitligist HSV.

BVB hat gegen Phönix Lübeck (fast) alles im Griff

Zwar kam Lübeck noch zu drei Aluminium-Treffern, insgesamt aber hatte der Champions-League-Finalist aus Westfalen - unterstützt von knapp 40.000 schwarz-gelben Fans - fast alles im Griff. Die Mannschaft von Neu-Trainer Nuri Sahin hatte bereits in der ersten Hälfte schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Neuzugang Waldemar Anton (3.), Kapitän Emre Can per Strafstoß (31.) und Julian Brandt (45.+1) trafen vor der Pause.

Nach Ilokas Treffer stellte Julien Duranville den alten Abstand wieder her und sorgte für den Endstand (62.). Für die Mannschaft von Trainer Christiano Adigo geht es nach dem Highlight-Heimspiel in Hamburg gegen den BVB mit dem nächsten "richtigen" Heimspiel bereits am Mittwoch gegen den SV Todesfelde in der Regionalliga Nord weiter (19 Uhr).

Weitere Informationen Fußball - Regionalliga Nord 2024/2025 Ergebnisse, Tabelle, Spielplan und Teams der Regionalliga Nord Fußball im Überblick. mehr

Anton bestraft Leonhards Fehler

Vor der Partie gegen den BVB hatte Adigo seine Spieler in der Kabine noch mal richtig "heiß" gemacht: "Unseren Fußball bekommen wir immer durchgeboxt." Und das hieß vom Start weg: hohes Anlaufen vorne und mutiges Kombinationsspiel von hinten raus. Die große Bühne schien seine Spieler nicht zu hemmen.

Was Adigo in Anlehnung an das Vereinswappen-Tier beim Einheizen vor der Partie auch gesagt hatte: "Adler fliegen und fliegen und fliegen!" Torwart Carl Leonhard hob in der 3. Minute bei einer Ecke aber nicht so recht ab. Stattdessen flog der Ball an ihm vorbei. Anton lief am langen Pfosten durch und traf zum frühen 1:0 für den haushohen Favoriten.

Weitere Informationen Ergebnisse und Ansetzungen im DFB-Pokal Die Spielpaarungen und Ergebnisse im DFB-Pokal der Saison 2024/2025 im Überblick. mehr

Mutiger Auftritt von Phönix - BVB eiskalt

Ärgerlich für den Regionalligisten, der aus dem Spiel heraus in den ersten 30 Minuten keine Chancen der Westfalen zuließ. Immer wieder eroberten die Schleswig-Holsteiner - bei aller optischer Überlegenheit des Champions-League-Finalisten - mit ihrem hohen Pressing Bälle im Mittelfeld. Kapitän Johann Berger verbuchte mit einem frechen Freistoß aus rund 35 Metern halbrechter Position sogar eine Halbchance (24.).

Sieben Minuten später aber das 0:2 - Can verwandelte einen Foulelfmeter. Innenverteidiger Kevin Ntika hatte Karim Adeyemi nach der bis dahin besten BVB-Kombination im Strafraum gefoult. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Brandt nach einem Traumpass von Pascal Groß technisch stark: Nach einer sehenswerten Ballannahme schloss er direkt ab - keine Chance für Leonhard (45.+1).

Ilokas Traumtor - und dreimal Aluminium-Pech

Das Spiel war praktisch entschieden. Der Regionalligist nutzte diesen Umstand und wurde nach der Pause nochmals besser. Erst belohnte Iloka die Adigo-Schützlinge mit seinem Traumtor (55.), wenig später setzte Flügelstürmer Emanuel Adou - in der Jugend beim HSV - den Ball nach einem tollen Solo an den Pfosten (60.).

Dass Duranville nach schönem Pass von Yan Couto das 4:1 aus Dortmunder Sicht erzielte? Interessierte die Schleswig-Holsteiner nur am Rande. Sie spielten weiter mutig nach vorne - und hatten nach zwei Ecken noch zweimal Alu-Pech. Erst scheiterte Iloka am Innenpfosten (81.), dann klatschte ein irrlichternder Kopfball von BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck an die Latte (84.).

1.Spieltag, 17.08.2024 18:00 Uhr Phönix Lübeck 1 Bor. Dortmund 4 Tore: 0: 1 Anton (3.) 0: 2 Can (31., Foulelfmeter) 0: 3 Brandt (45. +1) 1 :3 Iloka (55.) 1: 4 Duranville (62.)

Phönix Lübeck: Leonhard - Bock, Ntika, Iloka, Adou (75. Kurtz) - Obuschnji (46. Ajala-Alexis), Berger, Maiolo (83. Fritzsche), Sadrifar - Kliti (61. Lesueur), Stöver (75. Ihde)

Bor. Dortmund: Kobel (46. Meyer-Schade) - Ryerson (59. Couto), Anton, Süle, N. Schlotterbeck - Can (59. Malen), Groß - Sabitzer, Brandt, Gittens (59. Duranville) - Adeyemi (69. Beier)

Zuschauer: 50971



Weitere Daten zum Spiel Leonhard - Bock, Ntika, Iloka, Adou (75. Kurtz) - Obuschnji (46. Ajala-Alexis), Berger, Maiolo (83. Fritzsche), Sadrifar - Kliti (61. Lesueur), Stöver (75. Ihde)Kobel (46. Meyer-Schade) - Ryerson (59. Couto), Anton, Süle, N. Schlotterbeck - Can (59. Malen), Groß - Sabitzer, Brandt, Gittens (59. Duranville) - Adeyemi (69. Beier)50971

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 17.08.2024 | 20:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel DFB-Pokal