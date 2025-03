VfL Wolfsburg holt Nationaltorhüterin Johannes aus Frankfurt Stand: 03.03.2025 13:00 Uhr Mit Stina Johannes haben die Frauen des VfL Wolfsburg erwartungsgemäß ihre Kaderlücke auf der Torhüterinnen-Position geschlossen. Die Nationalspielerin kommt von Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2028.

Für die 25-Jährige ist es in gewisserweise eine Rückkehr zu ihren Wurzeln, hatte die gebürtige Hannoveranerin doch einst in Niedersachsen ihre ersten Schritte als Fußballerin gemacht. "Der VfL ist seit vielen Jahren einer der Topclubs im Frauenfußball in Europa. Die Vereinsstrukturen sind hochprofessionell. Für mich ist es deshalb gleichzeitig ein Privileg und eine Herausforderung, künftig Wolfsburgs Nummer eins zu sein", sagte Johannes bei der Bekanntgabe ihres Wechsels.

"Als junge niedersächsische Torhüterin war es immer mein Traum, für Wolfsburg zu spielen - jetzt geht dieser Traum in Erfüllung." Wolfsburgs neue Torhüterin Stina Johannes

VfL-Managerin Ralf Kellermann fügte hinzu: "Mit ihr gewinnen wir eine Keeperin, die über herausragende Fähigkeiten und eine tolle Ausstrahlung verfügt. Beides hat sie in den vergangenen Jahren regelmäßig auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt."

Johannes dürfte auch zum EM-Kader von Christian Wück in der Schweiz gehören. Dreimal stand sie bisher im Tor der DFB-Auswahl. Zuletzt beim 4:1-Erfolg in der Nations League gegen Österreich. Der Bundestrainer hat sich allerdings noch nicht auf eine Nummer eins festgelegt.

Über Wechsel wurde schon länger gemunkelt

Es galt schon einige Zeit lang als offenes Geheimnis, dass Johannes zur neuen Saison den Posten im Tor der Wolfsburgerinnen übernehmen würde. In der Winterpause war zunächst bekannt geworden, dass Merle Frohms ihren auslaufenden Vertrag am Mittellandkanal nicht verlängern wird. Kurz darauf hatte sie ihren Status als Nummer eins an Anneke Borbe verloren.

Und die Frankfurterinnen hatten zuletzt bereits Sophia Winkler aus Essen als neue Torhüterin für die kommende Saison verpflichtet. Am Sonntag hatte die Eintracht schließlich bekannt gegeben, dass Johannes den Club verlassen wird. Kaum 24 Stunden später ist auch der Wechsel nach Wolfsburg perfekt.

Zukunft von Frohms weiter ungeklärt

Während damit klar sein dürfte, dass Borbe im Sommer (zumindest in Wolfsburg) nicht mehr die Nummer eins sein dürfte, ist die Zukunft von Frohms weiter ungeklärt. Die 30-Jährige hat sich bisher nicht dazu geäußert, wohin es sie zieht. Ein Wechsel ins Ausland gilt als wahrscheinlich.

"Ein Weg verläuft eben nicht immer gerade. Unerwartete Rückschläge und Hindernisse klopfen nicht an, sondern treffen dich erbarmungslos und mit voller Wucht", hatte Frohms, die vor den Olympischen Spielen schon überraschend ihren Platz im DFB-Tor hatte räumen müssen, vor knapp zwei Wochen bei Instagram geschrieben, ohne ihre Degradierung in Wolfsburg explizit zu nennen.

Sie fügte allerdings hinzu: "Ich werde den Rest der Saison jede Einheit und jeden Tag nutzen, um meine Ziele zu verfolgen und mich optimal auf neue Aufgaben und Herausforderungen vorbereiten."

