Almuth Schult erneut Mama: DFB-Torhüterin bringt Sohn zur Welt Stand: 17.08.2023 12:00 Uhr Nationaltorhüterin Almuth Schult ist erneut Mutter geworden. Die ehemalige Keeperin des VfL Wolfsburg brachte am Mittwoch einen Sohn zur Welt. Die 32-Jährige möchte ihre Karriere fortsetzen.

Mutter und Kind gehe es gut. Für Schult, die im April 2020 Zwillinge zu Welt gebracht hatte, ist es bereits ihr drittes Kind. Die Torhüterin hatte die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland aufgrund ihrer erneuten Schwangerschaft verpasst. Ihre Fußballkarriere möchte die 66-fache Nationalspielerin aber fortsetzen.

Schult möchte Fußballkarriere fortsetzen

Das hatte die Olympiasiegerin von 2016 im Gespräch mit dem NDR angekündigt: "Aber natürlich müssen wir schauen, wie gut das mit den neuen Herausforderungen im Familienleben zusammenpasst." Nach der Geburt ihrer Zwillinge hatte Schult im Herbst vergangenen Jahres ihr Comeback im deutschen Tor gefeiert.

Sie war nach der heutigen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erst die zweite Nationalspielerin, die nach einer Babypause ins Nationalteam zurückkehrte. Dieses Jahr gab Mittelfeldspielerin Melanie Leupolz als dritte Mutter ihr DFB-Comeback.

Schult holte mit dem VfL Wolfsburg sechs deutsche Meistertitel und acht Pokalsiege. Im Sommer 2022 verließ sie den Verein und schloss sich dem Club Angel City FC in Los Angeles an - das Engagement in den USA endete bereits im vergangenen November wieder.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg