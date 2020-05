Stand: 04.05.2020 15:24 Uhr

Alle Corona-Tests beim VfL Wolfsburg negativ

Aufatmen beim VfL Wolfsburg: Auch in der zweiten Testreihe auf das Coronavirus hat es beim Fußball-Bundesligisten keinen positiven Befund gegeben. Das teilte der Werksclub am Montag mit. Insgesamt wurden bei den 36 Erst- und Zweitligisten 1.724 Tests durchgeführt - und dabei nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) zehn Infektionen festgestellt.

Bei den "Wölfen" waren 50 Spieler und Betreuer am vergangenen Donnerstag und Sonnabend vom früheren Mannschaftsarzt Dr. Günter Pfeiler, der als Hygiene-Beauftragter und Berater noch immer für die Niedersachsen tätig ist, getestet worden.

Mannschaftstraining schon am Mittwoch?

Nun plant der VfL die Rückkehr ins Mannschaftstraining, die möglicherweise am Mittwoch erfolgen könnte, wenn die Politik entsprechend grünes Licht gibt.

"Im Idealfall kommt dann das Okay, und wir können noch am selben Tag in das Mannschaftstraining einsteigen", war VfL-Sportchef Jörg Schmadtle vom "Sportbuzzer" zitiert worden. Derzeit trainiert das Team von Trainer Oliver Glasner noch in Kleingruppen und ohne Zweikämpfe. Von der Stadt Wolfsburg und dem Gesundheitsamt hatte der Club bereits vor einigen Wochen die Genehmigung für ein Mannschaftstraining erhalten. Aus Solidarität mit der Bundesliga-Konkurrenz verzichtete der VfL jedoch bislang darauf.

Sportminister Seehofer für Liga-Neustart im Mai

Am kommenden Mittwoch entscheidet die Politik über eine Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen. Sollte es aus Berlin grünes Licht geben, könnte offenbar bereits Mitte Mai wieder der Ball in den Bundesliga-Arenen rollen. Bundesinnenminister und Sportminister Horst Seehofer zeigt sich offen für einen Wiederbeginn im Mai, fordert aber zugleich strenge Auflagen wegen der Coronavirus-Pandemie. "Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag": "Für mich ist aber auch klar, dass es keine Privilegien für die Fußball-Bundesliga geben kann."

