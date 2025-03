"Absoluter Außenseiter": VfL Osnabrück empfängt Pokalschreck Bielefeld Stand: 13.03.2025 14:47 Uhr Nach dem wichtigen Auswärtssieg beim VfB Stuttgart II empfängt der VfL Osnabrück im Abstiegskampf der 3. Liga das Topteam von Arminia Bielefeld. Der NDR zeigt die Partie am Sonnabend live.

Hannover 96, Union Berlin, SC Freiburg und zuletzt Werder Bremen: Ein Zweitligist und drei Bundesligaclubs - die Reihe der "Pokal-Opfer" von Arminia Bielefeld liest sich bemerkenswert. Der Tabellenvierte der Dritten Liga ist sensationell bis ins Halbfinale vorgestoßen, wo es am 1. April gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen geht.

"Wichtig ist, dass wir über dem Strich stehen." VfL-Trainer Marco Antwerpen

Nicht verwunderlich, dass Osnabrücks Trainer Marco Antwerpen vor dem Ligaduell mit dem Pokalschreck an der Bremer Brücke lieber kleine Brötchen backt. "Sie sind der klare Favorit, wollen um den Aufstieg mitspielen. Dementsprechend sind wir in einer absoluten Außenseiterrolle, wollen aber alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen", sagte der 53-Jährige.

Sonnabend live: VfL Osnabrück erwartet Arminia Bielefeld

Das sollte dann ein bisschen mehr sein als zuletzt. "Wir müssen von Beginn an wieder mehr Intensität auf den Platz kriegen, um den Gegner zu beeindrucken. Das ist uns in den vergangenen Spielen nicht gut gelungen", monierte der VfL-Trainer, der personell gegen Bielefeld aus dem Vollen schöpfen kann.

Erfolgsserie unter Antwerpen

Antwerpen hat die Niedersachsen nach seiner Amtsübernahme Mitte Dezember mit einer anschließenden Erfolgsserie von neun Spielen ohne Niederlage aus dem Tabellenkeller geführt. Als 13. haben die Osnabrücker aktuell drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, J. Müller, Wiemann - Niehoff, Amoako, N. Kölle - Gnaase, Br. Henning - Kehl - M. Müller

Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie - Russo - Wörl, Corboz - Grodowski, Young - Kania



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 15.03.2025 | 14:00 Uhr