Aus der Traum: Werder scheitert im Pokal-Viertelfinale in Bielefeld Stand: 25.02.2025 22:43 Uhr Werder Bremen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Arminia Bielefeld gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner verlor beim Drittligisten verdient mit 1:2 (0:2). Die Hanseaten enttäuschten.

von Florian Neuhauss

Die Bielefelder haben damit ihrer imposanten Pokalgeschichte in dieser Saison ein weiteres Kapitel hinzugefügt: In der ersten Runde hatten die Ostwestfalen Zweitligist Hannover 96 (2:0) rausgeworfen. In den folgenden beiden Duellen mussten mit Union Berlin (2:0) und dem SC Freiburg (3:1) bereits zwei Bundesligisten dran glauben. Für Werder war es die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Zu allem Überfluss kehrt Werder mit einem verletzten Marvin Ducksch nach Bremen zurück. Der Topscorer musste nach einer knappen halben Stunde mit einer Oberschenkelverletzung runter. Es ist zumindest unwahrscheinlich, dass der zweimalige Nationalspieler am Sonnabend im Nordduell gegen den VfL Wolfsburg wieder mit dabei sein kann.

Erst muss Ducksch runter, ...

Die Arminia und ihre Fans hatten Werder vom Anpfiff weg einen echten Pokalfight aufgezwungen. Die Räume waren sehr eng und die Bielefelder kämpften um jeden Ball. Die lautstarken Fans auf den Tribünen taten ihr Übriges. Der Bundesligist versuchte es spielerisch. Werner hatte sein Team ohnehin mit der Doppelspitze Marvin Ducksch/André Silva extra offensiv aufgestellt. Nur: Zu Chancen kamen die Bremer nicht. Stattdessen wurde die Verletzung von Ducksch zum ersten "Höhepunkt" der Partie (29.).

... dann dreht Bielefeld groß auf

Und es wirkte, als hätte der Favoritenschreck nur darauf gewartet, dass der Gegner irgendwie aus dem Gleichgewicht geriet. Bielefelds Verteidiger Joel Felix hatte per Kopf die erste Großchance, bugsierte den Ball aber mit der Schulter über das Tor (33.).

Zwei Minuten später stand es dann 1:0 für den Drittligisten: Julian Malatini ließ sich den Ball abjagen, Marius Wörl zog in die Mitte und wuchtig ab. Der Mittelfeldmann traf den Ball perfekt und der sprang vom Innenpfosten in die Maschen. Zwei Zeigerumdrehungen später parierte Torhüter Michael Zetterer einen sehenswerten direkten Freistoß von Stefano Russo stark.

In der 41. Minute lag der Ball aber zum zweiten Mal hinter Zetterer im Netz. Russos Hereingabe verlängerte Malatini unglücklich im hohen Bogen ins lange Eck. Mitchell Weiser versuchte noch zu klären - erfolglos. 0:2!

Joker Burke sticht und sorgt für Hoffnung

Werner schickte mit Leonardo Bittencourt und Oliver Burke zwei neue Offensivkräfte auf den Platz. Und Burke hatte auch schnell die erste Chance (47.). Noch größer war die Möglichkeit des für Ducksch eingewechselten Justin Njinmah. Doch Torhüter Jonas Kersken fischte dem pfeilschnellen Angreifer den Ball gerade noch vom Fuß (48.). Das 1:2 ließ allerdings nicht mehr lange auf sich warten: Bittencourt ging gut dazwischen, legt auf Burke ab - und der Schotte jagte den Ball zum Anschluss ins Tor (56.).

Nun war die Partie wieder offen - mit Chancen auf beiden Seiten. Und nun hatte Bielefeld Pech: Der gerade erst eingewechselte Roberts Uldrikis musste verletzt raus (66.). Die längere Behandlungspause nutzte dem Außenseiter allerdings, denn sie führte zu einem Bruch im Spiel, das die Bremer auch in den Schlussminuten nicht mehr so richtig in den Griff bekamen. Und trotzdem gab es noch die ganz große Chance zum Ausgleich: Doch es passte zu diesem Pokalabend, dass Amos Pieper mit seinem Kopfball an der Latte scheiterte (90.+2).

4.Spieltag, 25.02.2025 20:45 Uhr Arm.Bielefeld 2 Werder Bremen 1 Tore: 1 :0 Wörl (35.) 2 :0 Malatini (41., Eigentor) 2: 1 Burke (56.)

Arm.Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Felix, Oppie - L. Kunze (66. Großer), Russo, Schreck - Wörl (90. Grodowski), Corboz - Kania (55. Uldrikis / 65. Sarenren-Bazee)

Werder Bremen: Zetterer - Malatini (88. Pieper), N. Stark, A. Jung - Weiser, Lynen, Köhn (82. Agu) - Stage, Grüll (46. Bittencourt) - André Silva (46. Burke), Ducksch (30. Njinmah)

Zuschauer: 26601 (ausverkauft)



