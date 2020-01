4:1 - Starker HSV klettert wieder auf Rang zwei

Stand: 30.01.2020 22:22 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist gut aus den Startlöchern gekommen und hat am Donnerstagabend zum Auftakt der Restrunde den 1. FC Nürnberg mit 4:1 (2:0) besiegt. Vor allem im ersten Durchgang zeigten die Hanseaten, bei denen Bakery Jatta, Lukas Hinterseer, Sonny Kittel und Gideon Jung trafen, eine überzeugende Leistung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer in der zweiten Spielhälfte kam die Elf von Trainer Dieter Hecking nur kurz aus dem Tritt. "Wir haben vollstes Vertrauen in die Mannschaft und haben heute unsere Qualitäten auf den Platz bekommen. Wir waren defensiv sehr kompakt und haben nichts zugelassen. Vorne haben sich dann die Räume ergeben", freute sich Offensivmann Kittel im NDR Interview. In der Tabelle schob sich der HSV dank der besseren Tordifferenz wieder am VfB Stuttgart vorbei auf den zweiten Platz.

Jatta belohnt Hamburger Sturmlauf

Die Hamburger begannen mit Louis Schaub und Jordan Beyer in der Startelf, der dritte Neue, Joel Pohjanpalo, saß zunächst nur auf der Bank.

19.Spieltag, 30.01.2020 20:30 Uhr Hamburger SV 4 1.FC Nürnberg 1 Tore: 1 :0 Jatta (17.) 2 :0 Hinterseer (28., Foulelfmeter) 2: 1 Handwerker (51.) 3 :1 Kittel (67., Handelfmeter) 4 :1 G. Jung (82.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Schaub (76. G. Jung), Dudziak (86. Kinsombi) - Jatta, Hinterseer (83. Pohjanpalo), Kittel

1.FC Nürnberg: Mathenia - Mühl, Mavropanos, Margreitter, Handwerker - Geis, Gnezda Cerin (41. Nürnberger) - Schleusener (78. Zrelak), H. Behrens, Hack (90. Dovedan) - Frey

Zuschauer: 39985



Keine zwei Minuten waren gespielt, da sorgte Schiedsrichter Markus Schmidt (Stuttgart) für Unmut unter den HSV-Anhängern - Schaub bekam für einen zu schnell ausgeführten Freistoß die Gelbe Karte. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht beirren und begannen nach gut zehn Minuten mit einem Sturmlauf auf das Nürnberger Tor. Hinterseer versuchte es zunächst ebenso spektakulär wie unglücklich mit einem Fallrückzieher (13.), dann scheiterten Jatta und Beyer mit einer Doppelchance (14.) und schließlich schoss Kittel über das Gehäuse von Nürnbergs Keeper Christian Mathenia (15.).

Kurz darauf aber brandete erstmals Torjubel im Volksparkstadion auf. Kittel hatte auf der linken Seite Gegenspieler Lukas Mühl aussteigen lassen, die Hereingabe vollendete Jatta zum 1:0 für den HSV (17.). Ausgerechnet Jatta - wegen des Wirbels um seine angeblich falsche Identität hatten die Nürnberger Protest gegen die Wertung der 0:4-Niederlage in der Hinrunde eingelegt (und später wieder zurückgezogen).

Die Gäste aus Franken kamen mit dem Offensivdrang der Hamburger überhaupt nicht klar. Konstantinos Mavropanos brachte im Strafraum mehr als ungeschickt Jeremy Dudziak zu Fall - den unstrittigen Strafstoß verwandelte Hinterseer zum 2:0 (28.). Auch danach hatte der HSV gute Gelegenheiten, Dudziak rutschte am Ball vorbei (33.), Schaubs Schuss wurde abgeblockt (37.). Und die Nürnberger? Die waren bis auf einen Freistoß von Johannes Geis, den Daniel Heuer-Fernandes parierte (32.), ungefährlich.

HSV wackelt nur kurz

Praktisch aus dem Nichts kamen die Gäste dann kurz nach Wiederanpfiff zum Anschlusstreffer. Tim Leibold spielte einen Querpass genau in die Füße von Tim Handwerker, der lief noch ein paar Schritte und zog dann aus gut 20 Metern ab - Heuer-Fernandes streckte sich vergeblich (51.).

Der Treffer zeigte sichtlich Wirkung, vom schwungvollen Hamburger Spiel war nicht mehr viel zu sehen. Allerdings bauten die Franken ihrerseits auch nur wenig Offensivdruck auf. So plätscherte die Partie ein wenig dahin, bis der HSV unverhofft per Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen bekam: Ein Schuss von Hinterseer war vom ausgestreckten Arm Georg Margreitters abgeprallt. Kittel lupfte den Strafstoß in bester Panenka-Manier zum 3:1 ins Netz (67.): "Das wollte ich immer schon mal machen. Ich bin halt das Risiko eingegangen", sagte der Torschütze nach der Partie, die mit seinem Treffer gelaufen war. Kurz vor dem Ende besorgte der eingewechselte Gideon Jung mit seinem ersten Saisontreffer den Endstand (82.).

