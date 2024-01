3. Liga: VfB Lübeck kassiert erste Niederlage unter Schnorrenberg Stand: 27.01.2024 18:32 Uhr Der VfB Lübeck hat in der 3. Fußball-Liga im dritten Spiel unter Trainer Florian Schnorrenberg seine erste Niederlage kassiert: Obwohl die Schleswig-Holsteiner lange in Überzahl spielten, verloren sie am Sonnabend mit 0:2 (0:1) bei Erzgebirge Aue.

von Florian Neuhauss

Zum Ende der englischen Woche war in Sachsen schon früh klar, dass eine traurige Serie ihre Fortsetzung findet. Es war das 22. Liga-Spiel in Folge, in dem bei den Lübeckern hinten nicht die Null stand. Nur am ersten Spieltag gegen den SV Sandhausen (0:0) war der VfB ohne Gegentor geblieben. Und wenn man eine so ungefährliche Offensive hat, wird es schwer. In der Tabelle ging es einen Platz runter, der Abstand ans rettende Ufer bleibt aber bei drei Punkten.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Mannheim und dem 1:1 gegen 1860 München müssen die Norddeutschen unter Coach Schnorrenberg den ersten Rückschlag hinnehmen. Der erst am Freitag verpflichtete Aaron Herzog von Alemannia Aachen stand noch nicht im Kader.

VfB zeigt offensiv eine enttäuschende erste Hälfte

Lübeck hatte eigentlich einen guten Start in die Partie im Erzgebirge hingelegt. Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da schickte der von seinem Zusammenstoß mit dem Pfosten genesene Mirko Boland auf links Marius Hauptmann und der setzte sich super durch. Seine Hereingabe von der Grundlinie ging in der Mitte an Freund und Feind vorbei, aber am langen Pfosten war Leon Sommer frei. Der Abschluss war allerdings kein Problem für Torhüter Martin Männel. Und: Es sollte für längere Zeit die einzige richtige VfB-Chance bleiben.

Aues Mirnes Pepic hatte in der fünften Minute schon einen Warnschuss abgegeben, in der 14. Minute leitete der Ex-Rostocker dann das 1:0 für die Hausherren ein. Die "Pfeilchen" konterten Lübeck mustergültig aus - und am Ende erzielte Marcel Bär ungestört sein zehntes Saisontor.

Die einzige gute Nachricht der ersten Hälfte aus Lübecker Sicht war in der Folge, dass die Gäste kein weiteres Gegentor kassierten. Chancen hatten die Sachsen allerdings genug.

Velasco verpasst Ausgleich - Pepic trifft zum 2:0

Doch schon kurz nach Wiederanpfiff hätte es 1:1 stehen können. Marvin Thiel setzte auf der rechten Seite Robin Velasco in Szene. Der Doppeltorschütze aus dem Mannheim-Spiel nahm Tempo auf, zog nach innen und mit seinem starken linken Fuß ab - knapp vorbei (53.). Und Velasco war es auch, der Aues Korbinian Burger nach einem Stockfehler den Ball abjagte. Als letzter Mann brachte Burger bei der Aktion den Lübecker zu Fall - und sah Rot (57.).

Die erste Ausgleichschance hatte Lübeck elf Minuten später, doch Joker Pascal Breier setzte seine Direktabnahme klar am Tor vorbei. Aber der VfB musste auch hinten aufpassen: Sean Seitz schoss nach einem schönen Solo knapp vorbei (74.). Und den Lübeckern lief die Zeit davon. Doch statt in der Schlussphase noch zum Ausgleich zu kommen, fiel das Tor auf der anderen Seite. Pepic entschied mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Schlussminute das Spiel.

23.Spieltag, 27.01.2024 16:30 Uhr Erzgeb. Aue 2 VfB Lübeck 0 Tore: 1 :0 Bär (14.) 2 :0 Pepic (90., Foulelfmeter)

Erzgeb. Aue: Männel - Danhof, Barylla, Burger, Rosenlöcher - Schikora, Pepic - Sijaric (61. Majetschak), Taschtschi (69. Seitz), Jakob (69. Meuer) - Bär (81. Max. Thiel)

VfB Lübeck: Klewin - Sommer, Löhden, Reddemann, Sternberg - Boland (46. Egerer), U. Taffertshofer (81. Farrona Pulido) - Velasco, Gözüsirin (67. J.-M. Schneider), M. Hauptmann (46. Mar. Thiel) - Facklam (46. Breier)

Zuschauer: 6219



