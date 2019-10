Stand: 26.10.2019 20:26 Uhr

2:2 - Werder Bremen wird zum Remis-Experten von Johannes Freytag, NDR.de

Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga seine Remis-Serie fortgesetzt. Das 2:2 (1:1) am Samstagabend in Leverkusen war bereits die vierte Punkteteilung in Folge für die Norddeutschen. Kurios: Zum dritten Mal in Serie erzielten die Grün-Weißen auswärts ein 2:2 und markierten zudem in jedem ihrer fünf Gastspiele genau zwei Tore. In Leverkusen trafen Milot Rashica und Davy Klaassen für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, die in der Tabelle weiter im Mittelfeld festhängt.

Pechvogel Toprak, Glückskind Rashica

Bei Werder feierte Ömer Toprak in der Abwehr sein Comeback nach auskurierter Wadenverletzung - auf unglückliche Art und Weise: Eine Ecke von Kerem Demirbay verlängerte Lucas Alario, vom Knie Topraks prallte der Ball ins eigene Tor (4.).

9.Spieltag, 26.10.2019 18:30 Uhr B. Leverkusen 2 Werder Bremen 2 Tore: 1 :0 Toprak (4., Eigentor) 1: 1 Rashica (40.) 1: 2 Klaassen (48.) 2 :2 Alario (58.)

B. Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender (24. Dragovic), L. Bender - Baumgartlinger (89. Pohjanpalo), Demirbay (62. Paulinho) - Bellarabi, Amiri, Weiser - K. Volland, Alario

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Groß, Friedl - M. Eggestein, N. Sahin, Bittencourt (90.+1 Bargfrede), Klaassen - Sargent (86. J. Eggestein), Rashica (80. Goller)

Zuschauer: 30210 (ausverkauft)



Die Bayer-Elf hielt den Druck hoch und attackierte die Bremer früh. Es dauerte fast eine Viertelstunde, ehe erstmals ein Werder-Profi vor dem Leverkusener Gehäuse auftauchte - mit dem harmlosen Schuss von Josh Sargent hatte Lukas Hradecky jedoch keine Mühe (14.). Vier Minuten später drosch Klaassen den Ball über das Tor (18.). Aber die Hanseaten waren nun besser im Spiel und hielten die Werkself vom eigenen Strafraum fern. Allerdings hatte Werder weiter Zuordnungsprobleme bei den Standards: Wieder sprang ein Leverkusener nach einer Demirbay-Ecke am höchsten, Kevin Volland erwischte Alarios Kopfball-Verlängerung noch vor der Torlinie, stand aber im Abseits. Hätte Volland die Füße weggelassen, hätte der Treffer wohl gezählt - Glück für Bremen (27.).

Wenig später bot sich Werder die bis dahin beste Gelegenheit. Rashica schloss einen schnellen Konter mit einer scharfen Hereingabe ab, Sargent nahm den Ball direkt, schoss aber am Tor vorbei (30.). Zehn Minuten später kam das Kohfeldt-Team dennoch zum Ausgleich. Rashica zog aus 20 Metern einfach mal ab - von Dragovic zur Bodenlampe abgefälscht, senkte sich der Ball hinter Hradecky ins Tor (40.).

Schwache Abwehrreihen laden zum Toreschießen ein

Was Leverkusen im ersten Durchgang schaffte, gelang Werder in der zweiten Hälfte: ein frühes Tor. Sargent legte am Strafraumrand quer auf Klaassen, dessen Direktabnahme wurde von Lars Bender noch leicht abgefälscht - 2:1 für die Gäste (48.). Aber die Defensivreihen standen auf beiden Seiten nicht sicher und luden zum Toreschießen ein. Karim Bellarabis Flanke von rechts fand Alario, der unbedrängt zum 2:2 einschob (58.). Im Gegenzug köpfte Leonardo Bittencourt knapp vorbei (59.), und wieder nur knapp 60 Sekunden später setzte Leverkusens Dragovic ebenfalls einen Kopfball neben das Gehäuse (60.).

Vor allem die Gastgeber waren nun dichter dran am dritten Treffer. Alario köpfte an die Querlatte, den Nachschuss drosch Dragovic weit über das Tor (67.). Wenig später lag der Ball tatsächlich im Bremer Netz, doch wegen eines Handspiels (Toprak hatte Nadiem Amiri aus kürzester Distanz angeschossen) zählte Alarios Treffer nach Videobeweis nicht (71.). Durfte sich Werder hier über die Überprüfung aus Köln freuen, so haderten sie in der Nachspielzeit: Benjamin Gollers Versuch einer Hereingabe bekam Leverkusens Amiri im Fallen an die Hand, weder Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) noch die Videoassistenten bewerteten dies als strafbare Handlung. So blieb es beim 2:2.

