1:0 gegen Sandhausen - Hansa Rostock klopft oben an

Stand: 07.12.2024 15:58 Uhr

Hansa Rostock hat am Sonnabend den SV Sandhausen in der Dritten Liga mit 1:0 (1:0) geschlagen und seine Erfolgsserie ausgebaut. Nach dem fünften Sieg aus den jüngsten sechs Spielen ist die Spitzengruppe für den Tabellen-Achten in Sichtweite.