5:1! Furioser VfL Wolfsburg überrollt RB Leipzig Stand: 30.11.2024 17:24 Uhr 16 Minuten, drei Tore! Die Fußballer des VfL Wolfsburg haben im Bundesliga-Duell bei RB Leipzig gezeigt, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Die "Wölfe" gewannen am Sonnabend bei den Sachsen hochverdient mit 5:1 (3:0) und vergrößerten deren Krise.

von Martin Schneider

Es ging ratzfatz im Leipziger Zentralstadion und die Gastgeber wussten gar nicht, wie ihnen geschah: Mohammed Amoura erzielte in der vierten Minute bereits die Führung für die Gäste, die weiter nach vorne stürmten und die Hausherren überrannten. Sekunden nach dem Wiederanpfiff leistete sich RB einen Ballverlust im Spielaufbau und die Grün-Weißen jubelten erneut. Tiago Barreiros de Melo Tomas, beim VfL besser bekannt als Tiago Tomas, schenkte den Sachsen den zweiten Treffer des Tages ein.

Zehn Minuten später war der Dreifach-Schlag der Gäste perfekt. Wieder jubelte Amoura, nach dem er Leipzigs bemitleidenswerten Keeper Peter Gulacsi mit einem Beinschuss die Höchststrafe erteilt hatte. Die mitgereisten Fans der "Wölfe" konnten ihr Glück kaum fassen, nach 16 Spielminuten führten die Niedersachsen mit 3:0.

Wolfsburg im Rausch, Leipzig überfordert

Die Gastgeber waren an diesem Nachmittag komplett von der Rolle und nach den frühen Gegentreffern um Ordnung in ihrem Spiel bemüht, um den Schaden in der ersten Halbzeit in Grenzen zu halten. Doch die "Wölfe" dachten gar nicht daran, trotz der sicheren Führung im Rücken, offensiv auf die Bremse zu treten. In der 36. Minute und in der 38. Minute hatten Ridle Baku und Amoura das 4:0 auf dem Fuß, vergaben ihre Chancen jedoch schon beinahe fahrlässig.

Der Nachfolgeverein des SSV Markranstädt war mit dem 0:3 zur Halbzeit noch sehr gut bedient. Vor dem gegnerischen Tor tauchten die Gastgeber nur einmal gefährlich auf, als Benjamin Sesko am Wolfsburger Keeper Kamil Grabara scheiterte (25.). Ansonsten stand die Defensive des VfL wie so häufig in den vergangenen Partien sehr sicher und ließ wenig zu. Die Systemumstellung von Trainer Ralph Hasenhüttl, der sein Team nun tiefer stehen und später pressen lässt, macht sich positiv bemerkbar.

Maehle köpft unbedrängt ein

Nach einem Pfeifkonzert zur Pause waren die Sachsen im zweiten Durchgang um Schadensbegrenzung bemüht. Doch nach einem erneuten, katastrophalen Fehler im Aufbauspiel lief Amoura frei auf Gulacsi zu, der heranstürmende Willi Orban verhinderte mit einer Grätsche das nächste Tor der "Wölfe" (63.).

Die darauf folgende Ecke saß dann aber: Joakim Maehle kam völlig frei zum Kopfball und erzielte das 4:0 für den VfL (64.). Das 1:4 von Orban in der 81. Minute war nicht mal Ergebniskosmetik für RB. Der eingewechselte Kevin Behrens sorgte für den Endstand (90.+1).

Mit dem Erfolg klettern die Grün-Weißen in der Tabelle auf den siebten Rang. Es war der dritte Sieg in Folge für die Hasenhüttl-Elf, die dabei nur zwei Gegentreffer kassierte. In der kommenden Woche treffen die Niedersachsen am Mittwoch erst im DFB-Pokal-Achtelfinale auf die TSG Hoffenheim (18 Uhr, im NDR Livecenter) und am Sonntag in der Liga auf den 1. FSV Mainz 05 (15:30 Uhr, im NDR Livecenter).

12.Spieltag, 30.11.2024 15:30 Uhr RB Leipzig 1 VfL Wolfsburg 5 Tore: 0: 1 Amoura (4.) 0: 2 Tomás (5.) 0: 3 Amoura (16.) 0: 4 Maehle (64.) 1 :4 Orbán (82.) 1: 5 K. Behrens (90. +1)

RB Leipzig: Gulácsi - Geertruida, Orbán, Lukeba (30. Seiwald), Henrichs - Kampl (77. Gebel), Haidara (46. Vermeeren) - Baumgartner (77. Schlager), Nusa - Sesko (69. André Silva), Openda

VfL Wolfsburg: Grabara - K. Fischer (69. Gerhardt), Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold, Bence Dardai (84. Özcan) - Baku, Wimmer (76. Svanberg), Amoura (85. K. Behrens) - Tomás (75. L. Nmecha)

Zuschauer: 44000



