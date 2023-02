0:3 gegen Leipzig - VfL Wolfsburg seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg Stand: 18.02.2023 17:23 Uhr Der VfL Wolfsburg verliert allmählich die Europapokalplätze aus den Augen. Das 0:3 (0:1) gegen RB Leipzig war das vierte sieglose Spiel in der Fußball-Bundesliga in Folge. Mit dem Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale sind es sogar fünf Pflichtspiele nacheinander ohne Erfolg.

von Christian Görtzen

Der Trend zeigt eindeutig in Richtung Mittelmaß der Bundesliga-Tabelle. Im Heimspiel gegen Leipzig bot das Team von Trainer Niko Kovac eine uninspirierte, enttäuschende Leistung. Es läuft einfach nicht mehr. Dabei waren die "Wölfe" mit Kantersiegen gegen den SC Freiburg (6:0) und bei Hertha BSC (5:0) so überzeugend in das neue Jahr gestartet.

Forsberg überwindet VfL-Keeper Casteels

Die erste Chance hatte auch gleich zum ersten Tor der Partie geführt - zum Leidwesen von Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels, der sein 200. Bundesligaspiel für den VfL bestritt. Zunächst war der Ball an der Strafraumgrenze der Niedersachsen noch hin- und hergesprungen, doch als dieser bei Emil Forsberg angekommen war, wurde es technisch hochwertig. Der schwedische Nationalspieler zog sofort volley ab und beförderte die Kugel mit Außenrist-Effet sowie per Aufsetzer und mit Innenpfostenkontakt zum 1:0 für die Gäste ins Tor (14.).

Danach passierte längere Zeit ziemlich wenig in den beiden Strafräumen und davor. Leipzig beendete die Phase. Einen Schuss von David Raum wehrte Casteels zur Seite hin ab, RB-Spieler André Silva rutschte hin zum Ball, traf diesen aber nicht richtig (39.). Und Dominik Szoboszlai setzte kurz darauf einen Freistoß an den Außenpfosten (41.). Wolfsburg enttäuschte in der ersten Hälfte offensiv auf ganzer Linie, brachte nicht eine vernünftige Torchance zustande.

Laimer sorgt für Wolfsburgs Knockout

Nach Wiederbeginn wurden die "Wölfe" in der Offensive ein wenig aktiver. Und beinahe wäre Felix Nmecha nach Zuspiel von Ridle Baku auch der Ausgleich gelungen, doch Gäste-Torwart Janis Blaswich wehrte den Aufsetzer gut ab (50.). Gefährlicher waren aber weiterhin die Sachsen. Nach Querpass von Szoboszlai schoss Silva dem auf der Torlinie stehenden Micky van de Ven den Ball an die Brust (57.). Der VfL kommt im Spiel nach vorne nicht über Ansätze hinaus.

So kam es, wie es kommen musste: Leipzig machte alles klar. Der Österreicher Konrad Laimer erhöhte in der 85. Minute auf 2:0 für die Gäste - die Partie war vorzeitig entschieden. Und es kam sogar noch schlimmer: Szoboszlai ließ noch das dritte Tor der Gäste folgen (90.+2).

21.Spieltag, 18.02.2023 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 RB Leipzig 3 Tore: 0: 1 Forsberg (14.) 0: 2 Laimer (85.) 0: 3 Szoboszlai (90. +2)

VfL Wolfsburg: Casteels - Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio (46. Lacroix) - Arnold - F. Nmecha (74. Ambros), Gerhardt - Wimmer (59. Svanberg), Wind (59. L. Nmecha), L. Waldschmidt (46. Marmoush)

RB Leipzig: Blaswich - Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum (88. Halstenberg) - Haidara (88. Kampl), Schlager - Szoboszlai, Forsberg (75. Laimer), Werner (75. Y. Poulsen) - André Silva (69. Nkunku)

Zuschauer: 24831



