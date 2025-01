Stand: 10.01.2025 18:07 Uhr Zweiter Sieg für Morsumer Springreiter Meyer in Neustadt-Dosse

Hilmar Meyer hat beim internationalen Reitturnier in Neustadt-Dosse das klassische schwere Springen der Großen Tour mit Orion ter Doorn gewonnen. Der 62-Jährige aus dem niedersächsischen Morsum empfahl sich damit auch für den Großen Preis am Sonntag. Meyer hatte mit dem belgischen Wallach auch das Eröffnungsspringen gewonnen. Er verwies den Dänen Christian Jansen auf den zweiten Platz. Dritter wurde Magnus Schmidt aus Naumburg in Sachsen-Anhalt. | 10.01.2025 18:06