Stand: 09.07.2024 14:09 Uhr Zwei Flutlichtspiele für den HSV zum Saisonbeginn

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten beiden Zweitliga-Spieltage veröffentlicht. Bekannt war bereits, dass der Hamburger SV am Freitag, den 2. August (20.30 Uhr) das Saisoneröffnungsspiel beim 1. FC Köln bestreitet. In Runde zwei empfängt der HSV dann am Samstagabend (10. August, 20.30 Uhr) Hertha BSC im Volksparkstadion. Hannover 96 startet am Sonnabend, den 3. August (13 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg in die Serie. Es folgt für die "Roten" die Auswärtspartie bei Preußen Münster (11. August, 13.30 Uhr). Für Eintracht Braunschweig geht es zunächst am 3. August (13 Uhr) auswärts zum FC Schalke 04, bevor der BTSV in der Woche darauf im Stadion an der Hamburger Straße den 1. FC Magdeburg empfängt (11. August, 13.30 Uhr). Ansetzungen Zweite Liga | 09.07.2024 14:06