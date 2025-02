Stand: 19.02.2025 08:14 Uhr Zverev übersteht Auftakthürde bei Tennisturnier in Rio

Tennis-Profi Alexander Zverev ist zum Auftakt des ATP-Turniers in Rio de Janeiro nur mit Mühe seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der topgesetzte Hamburger besiegte in der brasilianischen Metropole den Chinesen Bu Yunchaokete 7:6 (7:4), 6:4. Im Achtelfinale trifft Zverev in der Nacht zu Donnerstag auf Alexander Schewtschenko aus Kasachstan. Der 103. der ATP-Rangliste setzte sich glatt in zwei Sätzen gegen den brasilianischen Wild-Card-Starter Felipe Meligeni Alves durch. | 19.02.2025 08:13