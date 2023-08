Stand: 17.08.2023 19:57 Uhr Zverev schlägt Medwedew und erreicht Cincinnati-Viertelfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Cincinnati das Viertelfinale erreicht. Der 26 Jahre alte Hamburger bezwang am Donnerstag den Russen Daniil Medwedew mit 6:4, 5:7, 6:4. Nächster Gegner für Zverev ist der Sieger der Partie zwischen Adrian Mannarino und Mackenzie McDonald. Der Turniersieger von 2021 bei den Western und Southern Open von Cincinnati war dem an Nummer drei gesetzten Russen in diesem Jahr zuvor dreimal unterlegen gewesen. | 17.08.2023 19:59