Zverev scheitert im Tennis-Halbfinale von Genf

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das erhoffte Erfolgserlebnis auf dem Weg zu den French Open verpasst. Der 26-Jährige unterlag am Freitagabend im Halbfinale des ATP-Turniers in Genf dem Chilenen Nicolás Jarry mit 6:7 (3:7), 3:6. In der Schweiz wollte sich Zverev aus seiner Formkrise spielen und Schwung für das Grand-Slam-Turnier auf Sand in Paris holen. Im Viertelfinale hatte der Hamburger von der frühen Aufgabe seines chinesischen Gegners Wu Yibing profitiert. | 26.05.2023 19:49