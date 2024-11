Stand: 18.11.2024 15:07 Uhr Zverev sagt für München zu - und könnte wieder auf Fritz treffen

Alexander Zverev hat genauso wie der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner seine Teilnahme am ATP-Turnier im April in München zugesagt. Außer diesen beiden Tennis-Stars gab der Veranstalter die Teilnahme des Weltranglisten-Vierten Taylor Fritz bekannt. Der US-Amerikaner hat dem Hamburger Zverev in dieser Saison drei bittere Niederlagen zugefügt - zuletzt bei den ATP Finals in Turin. "Ich kann es kaum erwarten, die deutschen Fans wiederzusehen und freue mich sehr, nach München zurückzukommen", erklärte der 27-jährige Zverev. | 18.11.2024 14:43