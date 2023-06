Stand: 28.06.2023 12:29 Uhr Zverev in Wimbledon an Position 19 gesetzt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) ist beim am Montag beginnenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon an Position 19 gesetzt. Das geht aus den Setzlisten hervor, die die Organisatoren am Mittwoch veröffentlichten. Jan-Lennard Struff (Warstein) geht demnach als Nummer 20 der Setzliste in das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. In der Weltrangliste belegen die beiden besten deutschen Tennisprofis die Ränge 21 und 22. | 28.06.2023 12:17