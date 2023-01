Stand: 12.01.2023 19:22 Uhr Wolfsburgs Roussillon wechselt zu Union Berlin

Linksverteidiger Jérôme Roussillon wechselt vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Union Berlin. Das teilten beide Clubs am Donnerstagabend mit. Über die Ablöse machten die Vereine keine Angaben. Der 30-jährige spielte viereinhalb Jahre in Wolfsburg und bestritt dort 128 Pflichtspiele für die "Wölfe". In dieser Saison kam er in der Bundesliga nur zu vier Kurzeinsätzen. Sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. | 12.01.2023 19:22