Stand: 08.09.2023 13:29 Uhr Wolfsburgs Frohms: "Wird schwer, uns zu schlagen"

Fünf Wochen nach der Blamage bei der WM in Australien kehrt der Großteil der Nationalspielerinnen am Wochenende wieder in den Fußball-Alltag zurück, noch im Zwiespalt zwischen quälenden Erinnerungen an das Fiasko und neuem Tatendrang. "Wir dürfen der WM nicht hinterhertrauern", forderte Nationaltorhüterin Merle Frohms. Die 28-Jährige vom VfL Wolfsburg richtete den Blick nach vorne. Am Sonntag (14.00 Uhr) tritt der Dauer-Pokalsieger zur Zweitrundenpartie bei Absteiger Turbine Potsdam an, am Wochenende darauf beginnt die Liga. "Wenn wir bei uns bleiben, in jedem Spiel 100 Prozent geben, dann wird es sehr schwer, uns zu schlagen", sagte Frohms - eine höfliche Kampfansage in Richtung der nationalen Konkurrenz. | 08.09.2023 13:28