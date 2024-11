Stand: 03.11.2024 22:01 Uhr FC Hansa Rostock bereitet Klage gegen Hauptsponsor vor

Der FC Hansa Rostock bereitet eine Klage gegen Splendid Drinks vor. Das sagte Jürgen Wehlend, Vorstandsvorsitzender des Fußball-Drittligisten, am Sonntag im NDR Sportclub. Der luxemburgische Getränkekonzern, dessen Marke 28 Black Hauptsponsor der Kogge ist, hatte seinen eigentlich noch bis zum 30. Juni 2025 laufenden Vertrag wegen regelmäßiger Ausschreitungen von Hansa-Fans vorzeitig beendet. Das war im Sommer bekannt geworden. "Wir werden das verkraften, aber wir werden uns auch mit aller Kraft gegen diese ungerechtfertigte Kündigung wehren. Denn es ist ja absurd, dass jemand wegen Zuschauer-Fehlverhalten einen Vertrag bei Hansa Rostock kündigt und wenige Tage später bei Rapid Wien unterschreibt", so Wehlend. Das könne der Club so nicht hinnehmen und müsse den finanziellen Schaden "von roundabout 1,4 Millionen vom Verein abwenden. Wir bereiten zurzeit eine Klage vor gegen die Splendid Drinks AG, die diese Marke hält." | 03.11.2024 22:00