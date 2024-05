Stand: 15.05.2024 09:58 Uhr Wolfsburgerin Sophie Scheder beendet Turn-Karriere

Die Olympia-Dritte Sophie Scheder hat ihre Turn-Karriere beendet. Das gab die 27-Jährige am Mittwoch via Instagram bekannt. Die aus Wolfsburg stammende Stufenbarren-Spezialistin war in letzter Zeit von Verletzungspech geplagt, vor allem der Kniebereich bereitete Probleme. Sie will dem Turnen erhalten bleiben. Scheder gewann 2016 in Rio de Janeiro Bronze am Stufenbarren. Ein Jahr zuvor hatte sie bei den Europameisterschaften am Stufenbarren und mit der Mannschaft jeweils Silber gewonnen. | 14.05.2024 17:33