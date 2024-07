Stand: 23.07.2024 14:57 Uhr Wolfsburgerin Hegering einsatzbereit für Spiel gegen Australien

Abwehrchefin Marina Hegering sieht sich nach einer längeren Auszeit einsatzbereit für den Olympia-Auftakt der deutschen Fußballerinnen. "Mir geht's gut. Ich bin voll dabei", sagte die 34-Jährige vom VfL Wolfsburg vor der ersten Vorrundenpartie der DFB-Frauen gegen Australien am Donnerstag (19 Uhr) in Marseille. Hegering war bei den beiden vergangenen Spielen in Island (0:3) und gegen Österreich (4:0) geschont worden, nachdem sie zuvor eine Wadenverletzung auskuriert hatte. | 23.07.2022 14:57