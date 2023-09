Stand: 20.09.2023 13:23 Uhr Wolfsburger Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner wird Mutter

Fußball-Nationalspielerin Tabea Sellner wird erstmals Mutter. Die 27-Jährige, die vor ihrer Heirat in diesem Jahr Waßmuth hieß, erwartet im kommenden Jahr Nachwuchs, wie ihr Verein VfL Wolfsburg am Mittwoch mitteilte. Sellner wird dem Bundesligisten damit erstmal eine Weile fehlen. "Der VfL Wolfsburg hat den Anspruch, Tabea bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, um nach der Geburt die Rückkehr auf den Platz zu realisieren", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball in Wolfsburg. | 20.09.2023 13:32