Stand: 10.07.2024 08:35 Uhr Wolff hat mit dem THW Kiel Großes vor

Rückkehrer Andreas Wolff traut dem Handball-Bundesligisten THW Kiel in der kommenden Saison Großes zu. "Ich glaube nicht, dass eine Personalie alles ändert. Aber ich sehe die aktuelle Mannschaft des THW als eine der besten in Europa an", sagte der Nationaltorwart, der vom polnischen Club Kielce zurück an die Förde kommt, der "Sport Bild". Er hoffe, dass seine "persönliche Reife" der Mannschaft helfen werde und "dass wir alle gemeinsam den THW dahin führen, wo er meines Erachtens hingehört. Und das ist definitiv die nationale und auch internationale Spitze", erklärte Wolff. | 10.07.2024 08:31