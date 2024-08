Stand: 30.08.2024 13:02 Uhr Werders Keke Topp erstmals für deutsche U21 nominiert

Stürmer Keke Topp von Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist zum ersten Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Das gab der DFB-Trainer Antonio di Salvo am Freitag bekannt. Topp hatte beim SVW einen guten Saisonstart und traf im DFB-Pokal gegen Cottbus drei Mal. Die deutsche U21 trifft schon am Mittwoch in der EM-Qualifikation nach kurzer Vorbereitungszeit im ungarischen Györ auf Israel, Zuschauer sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Sechs Tage später (jeweils 18 Uhr) geht es in Tallinn gegen Estland. | 30.08.2024 13:02