Stand: 12.10.2023 14:50 Uhr Werder und St. Pauli liefern sich torreiches Testspiel

Fußball-Bundesligist Werder Bremen und Zweitligist FC St. Pauli haben sich in einem Testspiel am Donnerstag 3:3 (1:1) getrennt. Für die Gastgeber trafen Justin Njinmah (3.), Jens Stage (54.) und Dawid Kownacki (58./Foulelfmeter), für die Hamburger erzielten Marcel Hartel (12./Foulelfmeter) und der eingewechselte Elias Saad (50., 65.) die Tore. Simon Zoller feiert sein Debüt im Trikot der Braun-Weißen. Die Bremer spielen nach der Länderspielpause am 20. Oktober in Dortmund (20.30 Uhr), St. Pauli tags darauf beim SC Paderborn (13 Uhr). | 12.10.2023 14:52