Stand: 13.12.2023 16:08 Uhr Werder-Frauen holen Hoffenheim-Talent Janzen

Die Bundesliga-Fußballerinnen von Werder Bremen haben Mittelfeldtalent Mathilde Janzen verpflichtet. Die 18-Jährige wechselt zur Winterpause von der TSG Hoffenheim an die Weser. "Mit Mathilde wechselt eine junge U19-Nationalspielerin zu uns, von der wir überzeugt sind, dass sie sich bei uns weiterentwickeln und zu ihren ersten Bundesligaeinsätzen kommen kann", sagte Birte Brüggemann, Werders Leiterin des Mädchen- und Frauenfußballs. Janzen spielte zuletzt in der zweiten Mannschaft der TSG und erzielte in 40 Zweitliga-Einsätzen acht Tore. | 13.12.2023 16:08